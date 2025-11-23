x close
Înțelegere la Summitul G20: Companiile italiene intră pe piața chineză

de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   13:20
Premierul chinez Li Qiang salută intrarea pe piața chineză a mai multor companii italiene și speră că Italia va oferi un mediu de afaceri echitabil și nediscriminatoriu pentru investițiile chineze în această țară, a transmis agenția oficială de știri Xinhua.

Declarațiile lui Li au fost făcute după o întâlnire cu președintele italian Giorgia Meloni, în marja summitului G20 de la Johannesburg, potrivit Reuters.

Alte discuții importante în marja summitului G20 vizează presiunile pentru avansarea unui plan de pace în Ucraina.

Liderii europeni au reacționat rapid după ce președintele american Donald Trump a cerut Kievului să accepte proiectul de acord elaborat de administrația sa, în coordonare cu Kremlinul.

Deși Washingtonul respinge acuzațiile că documentul ar fi „lista de dorințe a Rusiei”, liderii G20 au admis că propunerea poate fi doar un punct de plecare și necesită „muncă suplimentară”.

Pentru clarificări, a fost convocată de urgență, duminică, o reuniune la Geneva, unde consilierii de securitate din Franța, Germania și Marea Britanie vor discuta cu oficiali din SUA, UE și Ucraina.

Planul, format din 28 de puncte, ar presupune cedări teritoriale și limitarea armatei ucrainene, condiții considerate inacceptabile la Kiev.

Atât Emmanuel Macron, cât și Keir Starmer avertizează că orice acord trebuie să garanteze securitatea Ucrainei și a Europei, iar restricțiile militare impuse Kievului ridică îngrijorări.

Totodată, Friedrich Merz a declarat că i-a transmis clar lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică purtată vineri seara, că Europa trebuie să fie parte a oricărui proces de încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

SUA au boicotat parțial agenda stabilită de Africa de Sud, gazda summitului.

