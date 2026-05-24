Inteligența artificială, acuzată că a păgubit cu 100 de milioane de dolari o companie de pizza

Sistemul de control al magazinelor cu inteligență artificială al Pizza Hut este un dezastru atât de mare încât a irosit 100 de milioane de dolari, potrivit Futurism. Acuzația este făcută de proprietarul unei francize a celebrei rețele. El a dat în judecată compania mamă deoarece a fost obligat să folosească sistemul cu IA.

Compania care deține franciza are 111 restaurante pe Coasta de Est, inclusiv în New York, New Jersey și Washington. În procesul intentat la începutul acestei luni, compania a acuzat firma mamă că a forțat magazinele subordonate să adopte Dragontail. Este vorba despre un sistem de management intern despre care se spune că este bazat pe „IA adevărată pe tot parcursul” și oferă „programare IA pentru livrare/serviciu”.

În plângere, deținătorul francizei susține că operațiunile sale sunt mai dezordonate ca niciodată din cauza sistemului IA. Înainte de a adopta Dragontail, peste 90% din livrările sale ajungeau la ușa clientului în termen de 30 de minute. După adoptarea sistemului în 2024, livrările au avut nevoie de aproximativ 50% timp în plus. De asemenea, perioada de timp petrecută în magazin de o pizza gata de livrare a crescut de la cinci minute la până la 20 de minute.

Asta înseamnă că beneficiarii au primit pizza rece, a susținut reclamantul. Ca urmare, comenzile s-au împuținat, iar compania a pierdut sume de bani importante.

