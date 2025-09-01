Interpol cere ajutor pentru identificarea „Introvertita”, o tânără găsită moartă pe coasta insulei Ibiza. Se presupune că e româncă

O moarte misterioasă pe coasta din Ibiza

În iulie 2019, trupul neînsuflețit al unei femei cu vârsta estimată între 25 și 30 de ani a fost descoperit de ocupanții unui vas ancorat la aproximativ 150 de metri de țărm, în zona Santa Eulària, Ibiza. Tânăra, care purta doar un costum de baie, murise la scurt timp înainte de găsirea sa, potrivit Aragon Digital.

Nicio dispariție nu a fost raportată în zilele următoare, iar proprietarii ambarcațiunilor din zonă nu au semnalat lipsa unei persoane.

Pista anchetatorilor: muncitoare sexuală din Europa de Est

Potrivit investigațiilor realizate între 2022 și 2023 de Grupul de Omucideri din Baleare, femeia ar fi fost o lucrătoare sexuală, posibil de naționalitate română și cu origini maghiare. Aceasta activa în apropierea renumitului hotel Ushuaïa din Ibiza, unde era cunoscută pentru firea retrasă și pentru faptul că nu își dezvăluia identitatea.

Martorii au declarat că obișnuia să fie văzută în compania unei persoane travestite, cu păr blond și siluetă subțire, care lucra în aceeași zonă. În ziua morții, se crede că fusese transportată cu o furgonetă neagră pentru a lucra pe un iaht de lux aparținând unor clienți din Orientul Mijlociu.

Interpol cere informații publicului

Cazul „Introvertita” face acum parte din campania Identify Me, prin care Interpol centralizează dosarele victimelor neidentificate din întreaga Europă. Scopul este de a oferi o identitate persoanelor care și-au pierdut viața în condiții violente sau suspecte și de a aduce alinare familiilor lor.

„Orice detaliu, chiar dacă pare nesemnificativ, poate fi cheia care să deschidă acest mister”, transmit reprezentanții Interpol. Informațiile pot fi trimise, inclusiv anonim, prin intermediul paginii oficiale a organizației, urmând să fie transmise autorităților spaniole.