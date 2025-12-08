Invazia Măgarilor: oamenii s-au trezit cu o mulțime de măgari în curțile lor

Măgarii au ajuns să transforme grădinile îngrijite cu migală în pastă vegetală. Lasă poteci de balegă în fața caselor. Iar vecinii se ceartă între ei pentru că unii hrănesc animalele, scrie The New York Times.

Totuși, când a venit momentul să se ia în calcul evacuarea acestora, a devenit clar că măgarii erau, pentru mulți locuitori, o pacoste, dar erau pacostea lor.

Anul trecut, oficialii din comitatul San Bernardino au crezut că fac un bine localnicilor aducând o organizație de salvare a măgarilor pentru a reloca animalele sălbatice în Texas. În schimb, demersul a fost întâmpinat cu revoltă. Localnicii au pornit o campanie pentru a-i păstra și au realizat abțibilduri cu mesajul „We ♡ Our Donkeys”. Au existat confruntări tensionate între rezidenți și echipa de salvare care încerca să strângă animalele.

Apoi au apărut săgețile. O serie misterioasă de atacuri asupra măgarilor i-a pus pe locuitori și oficiali în alertă maximă. Cineva continuă să tragă cu arcul în animale, rănind cel puțin trei dintre ele în ultimele luni. Anchetele Departamentului de Servicii pentru Animale din Riverside și ale șerifului sunt în desfășurare, dar nu s-au făcut arestări.

Măgarul, calul omului sărac și simbol internațional al umilinței și încăpățânării, nu beneficiază de mult respect în imaginarul colectiv. Dar în Reche Canyon, animalul este peste tot. Este, probabil, unul dintre cele mai „măgărești” locuri din America.

Există indicatoare galbene cu negru pentru traversarea măgarilor, presărate de-a lungul singurului drum principal care traversează comunitatea, aflată la granița dintre comitatele San Bernardino și Riverside. Fotografii ale animalelor – blana cenușie, urechile mari, spatele cu dungi în formă de cruce – atârnă pe pereții caselor. Statuete cu măgari stau la intrarea în locuințe. Mulți dintre ei primesc chiar nume. Locuitorii pun jgheaburi cu apă pe proprietățile lor întinse, pentru a le potoli setea.

Măgarii au dat buzna chiar și la o nuntă în curte. Ross și Amanda Warner, mirele și mireasa, nu s-au supărat. Ei păstrează acum un indicator „burro crossing” pe proprietatea lor de patru hectare și jumătate.

„Dacă măgarii ar dispărea din acest canion, canionul nu ar mai fi la fel”, a spus domnul Warner.

Nimeni nu știe exact câți măgari trăiesc în zonă, dar o estimare vorbește despre aproximativ 1.000.

Într-o după-amiază din mai, traficul s-a blocat pe un drum cu două benzi din Reche Canyon, când zeci de mașini s-au oprit într-o curbă. O turmă de măgari, nevăzută cu câteva minute înainte, a apărut deodată lângă șosea. Încet și sigur, animalele au făcut exact ceea ce avertizau indicatoarele: au traversat. Șoferii au fost răbdători. Nimeni nu a claxonat.

(sursa: Mediafax)