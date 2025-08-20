Trump cere investigarea muzeelor americane: Transmit o viziune părtinitoare asupra istoriei

Continuându-și ofensiva împotriva instituțiilor educative și culturale americane, Donald Trump a anunțat marți, că a cerut justiției să investigheze muzee din toată țara, pe care le acuză că sunt „woke”, în special în legătură cu istoria sclaviei.

„Muzeele din Washington, dar și din întreaga țară, reprezintă în esență ultimele rămășițe ale wokismului”, a denunțat președintele pe rețeaua sa, Truth Social.

„Le-am dat instrucțiuni procurorilor mei să analizeze politicile muzeelor și să înceapă exact același proces aplicat universităților, unde s-au realizat progrese imense”, a adăugat președintele. „Această țară nu poate fi woke, pentru că wokismul s-a terminat”, a scris el.

Săptămâna trecută, Casa Albă anunțase, printr-o scrisoare adresată instituției care administrează circa douăzeci de muzee publice din Washington, că guvernul va efectua o examinare amănunțită pentru a se asigura de „alinierea” acestora la viziunea asupra istoriei Statelor Unite promovată de Donald Trump, întemeiată pe „adevăr și rațiune”.

Președintele american a semnat, în martie anul trecut, un decret prin care urmărea să preia controlul asupra conținutului muzeelor Smithsonian, pe care le acuzase de „îndoctrinare ideologică” rasială, în special în perioada predecesorilor și adversarilor săi politici Barack Obama (2009-2017) și Joe Biden (2021-2025).

Guvernul american a justificat aceste măsuri împotriva muzeelor, care vizează și centrul cultural Kennedy Center din Washington, prin apropiatele festivități dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, în 2026.

(sursa: Mediafax)

Alexandra Valentina Dumitru, alecandra.dumitru@mediafax.ro

Keywords:MUZEE, TRUMP