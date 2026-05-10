Avertisment fără precedent din Iran: Strâmtoarea Ormuz ar putea fi blocată pentru orice stat care susține rezoluția SUA

Parlamentarul iranian Ebrahim Azizi a declarat că orice sprijin acordat unei rezoluții ONU susținute de Washington pentru securizarea traficului naval în zonă ar putea avea „consecințe grave”.

Potrivit oficialului iranian, state precum Bahrainul riscă să provoace o escaladare majoră dacă susțin inițiativa americană. Azizi a subliniat că Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul mondial de petrol și gaze, iar Iranul ar putea decide să o închidă „pentru totdeauna” în cazul unor acțiuni considerate ostile.

Declarațiile liderilor iranieni vin într-un context regional extrem de tensionat. Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru politică externă și securitate națională a Parlamentului iranian, a afirmat că „reținerea Teheranului a luat sfârșit”. Oficialul a transmis că orice atac sau măsură împotriva navelor iraniene va primi un răspuns „puternic și decisiv” împotriva intereselor americane din regiune.

În paralel, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Akrami Nia, a avertizat că statele care aplică sancțiunile americane împotriva Iranului vor întâmpina dificultăți la traversarea Strâmtorii Ormuz. Acesta a susținut că Iranul și-a consolidat pozițiile defensive și ofensive și că țara este pregătită pentru orice scenariu militar sau diplomatic.

Oficialii iranieni consideră că presiunile externe nu au slăbit regimul de la Teheran, ci au întărit unitatea internă și capacitatea de reacție a armatei iraniene.

Iran amenință cu închiderea Strâmtorii Ormuz într-un moment sensibil pentru economia globală

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind tranzitată zilnic de aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol. O eventuală blocare a acestei rute ar putea genera efecte economice severe, inclusiv creșteri accelerate ale prețurilor la energie și noi tensiuni pe piețele internaționale.

În acest context, președintele american Donald Trump a declarat că așteaptă „foarte curând” un răspuns din partea Iranului la propunerea Statelor Unite privind încheierea conflictului și reducerea tensiunilor regionale. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Teheranul își dorește „foarte mult” un acord, însă oficialii iranieni continuă să transmită mesaje ferme și amenințări directe.

(sursa: Mediafax)