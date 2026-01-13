x close
Președintele Trump îndeamnă la continuarea protestelor din Iran

Președintele Trump îndeamnă la continuarea protestelor din Iran

de Redacția Jurnalul    |    13 Ian 2026   •   19:15
Sursa foto: hepta/Trump, mesaj către protestatarii din Iran: Preluați controlul instituțiilor. Ajutorul este pe drum

Președintele Donald Trump a declarat marți că a anulat discuțiile cu oficialii iranieni pe fondul represiunii protestelor și le-a transmis cetățenilor iranieni că „ajutorul este pe drum”, scrie AP.

Trump nu a oferit detalii despre ce ar presupune ajutorul, dar acest lucru vine după ce președintele a declarat la începutul acestei săptămâni că Iranul dorește să negocieze cu Washingtonul.

Însă Trump, prin ultimul său mesaj de pe rețelele de socializare, pare să fi schimbat brusc atitudinea.

„Patrioți iranieni, continuați protestele-preluați controlul instituțiilor voastre!!!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Rețineți numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. Ajutorul este pe drum”, a adăugat președintele SUA.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: iran Trump protestatari institutii
