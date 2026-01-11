Se ascut săbiile în Orientul Mijlociu: Iranul amenință cu ripostă dacă Statele Unite intervin militar

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Ian 2026   •   14:16
Sursa foto: Hepta/ Soldații iranieni desfășoară operațiuni în cadrul exercițiilor militare comune organizate de Iran, Rusia și China în Golful Oman.

Oficialii de la Teheran au avertizat că bazele militare și comerciale americane din regiune vor fi considerate drept ținte legitime dacă Statele Unite vor interveni militar în Iran, pe fondul protestelor, notează CNN.

Avertismentul a fost transmis de Mohammad Baqer Qalibaf, președintele parlamentului iranian. „Dacă SUA întreprind acțiuni militare împotriva Iranului sau a teritoriilor ocupate, armata și centrele maritime americane vor fi considerate ținte legitime. Nu ne limităm la a reacționa doar după ce a fost întreprinsă o acțiune”, a declarat oficialul.

Declarațiile reprezentanților regimului de la Teheran vin pe fondul amenințărilor făcute de administrația americană.

Administrația americană prin vocea președintelui Trump a avertizat regimul de la Teheran cu privire la reprimarea protestelor, declarând: „Mai bine nu începeți să trageți, pentru că vom începe și noi să tragem”.

De asemenea, Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani a recunoscut că protestele iranienilor sunt legitime, însă acesta a acuzat că au fost deturnate de o grupare „distructivă și organizată”. „Acest grup a exploatat protestele și s-a angajat în comportamente foarte violente și criminale, inclusiv uciderea unor persoane, arderea unor persoane și acțiuni violente care seamănă foarte mult cu metodele grupurilor teroriste precum ISIS”, a spus oficialul iranian.

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie, inițial ca reacție la prăbușirea monedei naționale și la creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în întreaga țară.
(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: iran sua amenintare
