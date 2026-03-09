UPDATE Iranul face apel la popor să-l susțină pe noul lider, Mojtaba Khamenei

UPDATE

eleviziunea de stat iraniană, în reportajele sale despre ascensiunea lui Mojtaba Khamenei la funcția de lider suprem, se referă la acesta ca fiind rănit în război.

Prezentatorii citesc reportaje în care îl descriu ca fiind „janbaz”, adică rănit de inamic, în „războiul Ramadan”, așa cum mass-media din Iran se referă la conflictul actual, scrie Times of Israel.

Nu sunt oferite detalii suplimentare: dacă a fost rănit înainte de a fi numit lider suprem sau după acest moment.

Cu toate acestea, tatăl lui Khamenei și soția sa au fost uciși în atacul aerian israelian din 28 februarie de la Teheran, la începutul războiului.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut de la începutul războiului. El a fost anunțat peste noapte ca noul lider suprem al Iranului.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Într-o declarație, Adunarea Experților a îndemnat iranienii, în special cercetătorii, cadrele universitare și elitele naționale, să jure credință noii conduceri și să mențină unitatea în jurul principiului Velayat-e Faqih, sistemul de tutelă islamic care formează fundamentul structurii politice a Iranului, potrivit CNN.

Adunarea a declarat că s-a întrunit imediat după ce a apărut vestea morții lui Khamenei, în ciuda a ceea ce a descris ca fiind condiții grave de război și amenințări directe la adresa țării.

Oficialii au declarat că Adunarea a continuat procesul constituțional de selecție a unui nou lider pentru a evita orice vid de conducere în țară.

După ceea ce a descris ca fiind deliberări ample, Adunarea Experților a anunțat că Mojtaba Khamenei a fost ales prin vot unanim al membrilor săi pentru a deveni al treilea lider al Republicii Islamice de la revoluția din 1979.

(sursa: Mediafax)