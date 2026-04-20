Jurnalul.ro Ştiri Externe Iranul jură răzbunare, după ce un distrugător american i-a lovit o navă de marfă

de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   10:30
Sursa foto: X-@OpIndia_com/Nava iraniană atacată

Iranul a promis represalii după ce un distrugător american a tras asupra unei nave de marfă sub pavilion iranian în Golful Oman, duminică, în timp ce aceasta încerca să evite blocada navală americană. Teheranul a condamnat incidentul drept „piraterie armată”.

Armata iraniană a promis să răspundă după ce un distrugător american a tras foc asupra unei nave de marfă sub pavilion iranian în Golful Oman, care încerca să se sustragă blocadei navale americane,potrivit France24.

„Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor lua represalii împotriva acestei pirateriei armate și a armatei americane”, a declarat un purtător de cuvânt al centrului central de comandă al armatei, Khatam Al-Anbiya, citat de agenția de știri ISNA.

Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele american Donald Trump a declarat că nava a fost avertizată de un distrugător de rachete ghidate al Marinei SUA în Golful Oman să se oprească, dar nu a făcut-o.

„Nava noastră a Marinei i-a oprit imediat, făcând o gaură în sala motoarelor”, a scris Donald Trump.

Președintele SUA a spus că pușcașii marini americani aveau custodia navei de marfă, numită Touska, și „vedeau ce se afla la bord!”

 

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: iran navă iraniană distrugator american
