Iranul jură răzbunare, după ce un distrugător american i-a lovit o navă de marfă

Armata iraniană a promis să răspundă după ce un distrugător american a tras foc asupra unei nave de marfă sub pavilion iranian în Golful Oman, care încerca să se sustragă blocadei navale americane,potrivit France24.

„Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor lua represalii împotriva acestei pirateriei armate și a armatei americane”, a declarat un purtător de cuvânt al centrului central de comandă al armatei, Khatam Al-Anbiya, citat de agenția de știri ISNA.

Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele american Donald Trump a declarat că nava a fost avertizată de un distrugător de rachete ghidate al Marinei SUA în Golful Oman să se oprească, dar nu a făcut-o.

„Nava noastră a Marinei i-a oprit imediat, făcând o gaură în sala motoarelor”, a scris Donald Trump.

Președintele SUA a spus că pușcașii marini americani aveau custodia navei de marfă, numită Touska, și „vedeau ce se afla la bord!”

The U.S. Navy has blown a hole straight through the engine room of an Iranian-flagged cargo ship that tried to run the blockade in the Strait of Hormuz.



The ship ignored warnings, so the USS Spruance lit them up.



(sursa: Mediafax)