Iranul respinge armistițiul propus de SUA

de Redacția Jurnalul    |    04 Apr 2026   •   00:30
Sursa foto: Hepta/Oficialii iranieni ar fi refuzat și întâlnirea cu delegația americană la Islamabad

Autoritățile iraniene au respins o propunere a Statelor Unite pentru un armistițiu de 48 de ore, a raportat vineri agenția semi-oficială Fars News, citând o sursă informată.

Oficialii americani ar fi transmis propunerea prin intermediul unei țări „prietenoase”. „Eforturile diplomatice ale SUA de a obține un armistițiu s-au intensificat, mai ales după ce Iranul a vizat un depozit militar american pe Insula Bubiyan din Kuweit”, a declarat sursa citată.

Raportul susține, de asemenea, că răspunsul Teheranului la propunere nu a fost transmis în scris, ci prin „continuarea atacurilor intense”.

Oficialii iranieni ar fi refuzat și întâlnirea cu delegația americană la Islamabad în zilele următoare, motivând că cerințele SUA pentru încheierea armistițiului sunt „inacceptabile”.

Diferențele persistă într‑un context în care mediatori din regiune, precum Turcia sau Egipt, încearcă să redea dinamism negocierilor pe alternative de discuții, dar până acum acestea nu au dus la un armistițiu.

Iranul ar accepta doar un armistițiu permanent și cuprinzător, nu unul limitat la 48 de ore, și cere negocieri pe termen mai larg, incluzând posibile despăgubiri pentru daunele suferite și garanții privind termenii conflictului.

 

(sursa: Mediafax)

