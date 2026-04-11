Jurnalul.ro Ştiri Externe Irlandezii au ieșit în stradă împotriva prețurilor la combustibili

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   22:18
Sursa foto: X/unități de forțe de ordine au fost desfășurate pentru a dispersa protestatarii

O mișcare de protest a fost lansată în Irlanda, acum trei zile pentru a protesta față de creșterea prețurilor la combustibili.

Protestele ilegale împotriva prețurilor la combustibili „pun statul în pericol”, a declarat sâmbătă șeful poliției irlandeze, Justin Kelly, în timp ce unități de forțe de ordine au fost desfășurate pentru a dispersa protestatarii care blocau o rafinărie de petrol, relatează Le Figaro.

Blocada „infrastructurii naționale critice, cum ar fi depozitele de combustibil și rafinăriile”, a „dus la penurii de combustibil care afectează direct serviciile de urgență, inclusiv spitalele, serviciile de ambulanță și departamentele de pompieri”, a declarat Kelly reporterilor. El a descris blocadele drept „activitate ilegală” desfășurată de unii care sunt hotărâți să „țină țara ostatică”.

(sursa: Mediafax)

