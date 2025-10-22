Netanyahu: Pregătim „o zi de după” incredibilă în Gaza, cu o nouă viziune de pace

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, miercuri, că Israelul și Statele Unite dezvoltă „o viziune complet nouă” pentru viitorul Fâșiei Gaza, după încheierea conflictului, potrivit Al Jazeera.

Într-o întâlnire cu vicepreședintele american Vance, Netanyahu a spus că discuțiile s-au concentrat pe modul în care va fi organizată guvernarea civilă și securitatea în teritoriul palestinian.

„Creăm o zi de după incredibilă, cu o viziune complet nouă despre cum va funcționa administrația civilă și cine va asigura securitatea acolo”, a declarat Netanyahu.

„Nu va fi ușor, dar cred că este posibil. Construim un plan de pace și o infrastructură unde nu exista nimic, nici măcar acum o săptămână.”

Premierul israelian a adăugat că noul plan va necesita „multe eforturi și ingeniozitate”, dar că este încrezător că poate deschide calea către o stabilitate de durată în regiune.

(sursa: Mediafax)