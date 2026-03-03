Israelul anunță redeschiderea spațiului aerian

"După evaluările de securitate (...) am autorizat redeschiderea spaţiului aerian pe care intenţionam să-l deschidem săptămâna viitoare", a declarat ministrul, precizând că redeschiderea se va face "sub rezerva" evoluţiei situaţiei.



Într-o conferinţă de presă la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, ea a subliniat, de asemenea, că procesul se va desfăşura cu "mare precauţie", cu "un avion pe oră în primele 24 de ore".



Un purtător de cuvânt al ministerului a explicat pentru AFP că spaţiul aerian va fi redeschis iniţial exclusiv zborurilor de repatriere, şi nu zborurilor care pleacă de pe teritoriul israelian.



Atacurile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului sâmbătă au dus la anularea în cascadă a zborurilor către Orientul Mijlociu din cauza închiderii spaţiilor aeriene din regiune, scrie AGERPRES.