Israelul a anunțat distrugerea tunelurilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor

În a treia zi de armistițiu între Israel și Hamas, Israel Katz a subliniat într-un comunicat că aceste operațiuni vor fi desfășurate în cadrul „mecanismului internațional (...) sub supravegherea Statelor Unite”.

„Marea provocare a Israelului după etapa de eliberare a ostaticilor va fi distrugerea tuturor tunelurilor teroriste ale Hamas din Gaza”, a spus el, adăugând că armatei i s-a dat ordinul „să se pregătească pentru această misiune”.

Hamas dispune de o rețea de tuneluri sub Fâșia Gaza, utilizată în special de ramura sa armată.

Israelul a afirmat că a distrus o serie dintre acestea în cei peste doi ani de război, scrie Le Figaro.

Ministrul israelian a precizat că distrugerea celor încă intacte va avea loc în cadrul „demilitarizării” mișcării islamiste prevăzute în planul lui Donald Trump, a cărui a doua fază rămâne încă de negociat.

În ultimul an, Hamas a menționat în mai multe rânduri dezarmarea progresivă a arsenalului său (încetarea producției de noi rachete, distrugerea tunelurilor către Israel...), dar cu condiția ca aceasta să fie însoțită de un proiect politic care să conducă la sfârșitul conflictului israelo-palestinian.

Sâmbătă, Hossam Badran, membru al biroului politic al Hamas, a declarat că este „exclus” ca mișcarea islamistă să se dezarmeze.