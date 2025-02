Italienii se roagă la Roma pentru Papa Francisc

„Papa este de acum un prieten, o persoană iubită pentru mine, nu un client”, a declarat opticianul lui Francisc, Alessandro Spiezia. „Mă rog pentru însănătoșirea sa”.

Vizitele ocazionale neanunțate ale lui Francisc la magazinul lui Spiezia, de pe luxoasa Via del Babuino de lângă Piazza del Popolo, au creat deseori aglomerație atunci când turiștii și romanii deopotrivă și-au dat seama că papa se află înăuntru, relatează AP.

Francisc a trecut pe acolo de câteva ori de când a devenit papă, în 2013, pentru a-și cumpăra lentile noi pentru ochelari, sosind într-un Ford sau Fiat simplu, cu un dispozitiv de securitate minim, și salutându-i pe localnici când venea și pleca.

Papa argentinian are, de asemenea, aromele sale preferate de înghețată, iar un magazin din apropierea hotelului său de la Vatican îi satisface de ani de zile pofta de dulce.

Când producătorul argentinian de înghețată Sebastian Padrón și-a deschis laboratorul de gelato după colț de hotelul Santa Marta, înghețata sa dulce de leche, un desert tipic argentinian cu caramel, a devenit preferata papei.

„M-a sunat la telefon după COVID pentru a mă invita”, a declarat Padròn pentru The Associated Press. „A vrut să mă cunoască deoarece mânca înghețata noastră de câțiva ani. Am mers cu familia mea, am vorbit cu el mult timp. O întâlnire foarte frumoasă, foarte prietenoasă, foarte simplă, ca și cum am fi fost vecini și ca și cum ne-am fi cunoscut toată viața.”

Padròn a adăugat: „După ce am aflat de spitalizare, i-am trimis salutările noastre și, așa cum spune el întotdeauna, trebuie să ne rugăm pentru el”, a spus el.

Un croitor din zona Vaticanului a urmărit, de asemenea, știrea spitalizării lui Francisc.

„Suntem cu toții întristați și ne rugăm cu toții pentru recuperarea papei”, a declarat Raniero Mancinelli, care a vândut modesta cruce pectorală pe care Francisc o poartă de câteva decenii.

Înainte de papalitatea lui Francisc, Mancinelli vindea cardinalilor și episcopilor cruci somptuoase cu pietre prețioase. Dar după aceea, stilul clerical a trecut la cruci mai simple din argint, a spus Mancinelli.

Acestea sunt similare cu cea pe care un prieten episcop a cumpărat-o în 1998 și i-a dăruit-o ulterior viitorului papă, care la acea vreme era arhiepiscop de Buenos Aires. Potrivit lui Mancinelli, crucea actuală pe care o poartă încă papa a fost cumpărată din magazinul său.

„Francisc a trecut imediat la un stil mult mai simplu și esențial”, a explicat el în timp ce tăia materialul pentru o haină de episcop în atelierul său situat la câțiva pași de Vatican.

Când a devenit papă în 2013, Francisc a decis să nu locuiască în apartamentele papale somptuoase și baroce din Palatul Apostolic cu vedere la Piața Sfântul Petru, ci să stea într-o cameră austeră la hotelul Santa Marta din interiorul Vaticanului.

Francisc a deplâns faptul că nu se poate plimba liber, așa cum făcea pe vremea când locuia în Buenos Aires, când era cunoscut pentru faptul că folosea mijloacele de transport în comun.

În calitate de arhiepiscop, Francisc venea frecvent la Roma în cadrul vizitelor periodice la Vatican și frecventa magazinele sale preferate, inclusiv un magazin de discuri unde își făcea provizii din muzica sa clasică și din tango.

În 2022, când a mers să binecuvânteze magazinul recent renovat și să-i viziteze pe proprietari, un reporter de la Vatican se afla întâmplător în apropiere și l-a filmat ieșind. Ulterior, Francisc a contactat-o și a meditat asupra atenției pe care o atrage în timpul ieșirilor sale locale.

„Nu voi nega că a fost (ghinion) că, după ce mi-am luat toate măsurile de precauție, era un jurnalist care aștepta”, i-a scris ulterior Francisc jurnalistului, Javier Martinez-Brocal. „Nu-ți poți pierde simțul umorului”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)