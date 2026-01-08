Italienii vor construi conducte pentru zăcământul de gaze din Marea Neagră al Turciei

Valoarea contractului este de aproximativ 425 de milioane de dolari (362 de milioane de euro).

Conductele, în lungime de 153 de kilometri, vor conecta noua rezervă descoperită recent pe zăcământul Goktepe la instalațiile Sakarya Faza 3. Zăcământul se află la o adâncime de 2.200 de metri, la aproximativ 80 km de zăcământul Sakarya Faza 3. Noua infrastructură va permite creșterea producției din dezvoltare, scrie CEE Energy News. Contractul pe doi ani și jumătate va continua cel semnat în septembrie 2025 pentru faza 3 a proiectului Sakarya. Nava de instalare a conductelor Castorone, a companiei Saipem, va efectua lucrările offshore în a doua jumătate a anului 2027.

În 2026, Turcia își propune să dubleze producția de pe zăcământul de gaze Sakarya, aceasta urmând să ajungă la 20 milioane metri cubi de gaze.

În 2028, se preconizează că producția zilnică va crește la 40 de milioane de metri cubi, iar necesarul de gaze naturale al tuturor gospodăriilor va fi satisfăcut de câmpul de gaze Sakarya.