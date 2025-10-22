Jaful de la Luvru. Muzeul și-a redeschis porțile

Muzeul Luvru s-a deschis miercuri la 9:00, ora obișnuită de deschidere, potrivit Le Figaro.

Cu toate acestea, Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne închisă. Pagubele produse de jaf sunt estimate la 88 de milioane de euro.

Tot miercuri, va fi audierea directorului muzeului în Senatul francez.

Anchetatorii au stabilit că valoarea bijuteriilor furate de la Luvru este mai mare de 88 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut marți. Jaful a avut loc duminică și a ținut mai puțin de opt minute. Hoții au urcat pe fațada Luvrului cu un lift macara, au forțat o fereastră și au spart vitrinele. Ulterior, ei au reușit să fugă de la fața locului.

(sursa: Mediafax)