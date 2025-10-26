x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   10:40
Japonia a lansat cu succes o navă pentru a livra provizii Stației Spațiale Internaționale

Agenția spațială japoneză a lansat cu succes duminică cea mai puternică rachetă H3, care transportă o navă spațială de marfă fără pilot, recent dezvoltată, pentru prima sa misiune de livrare a proviziilor către Stația Spațială Internațională, informează AP.

Agenția Japoneză a anunțat că nava spațială HTV-X1 a decolat cu succes de pe racheta H3 de la Centrul Spațial Tanegashima din sudul Japoniei și a confirmat că a intrat pe orbita țintă la 14 minute după decolare.

Nava spațială a fost separată și plasată pe orbita planificată, a declarat JAXA. Dacă totul decurge fără probleme, se așteaptă ca aceasta să ajungă la ISS în câteva zile pentru a livra provizii.

Astronautul japonez Kimiya Yui, care se află în prezent la ISS, urmează să prindă nava cu un braț robotic în primele ore ale zilei de joi.

HTV-X este succesorul vehiculului de transfer fără pilot H-II al JAXA, cunoscut sub numele de Kounotori, care a efectuat nouă misiuni către ISS între 2009 și 2020.

Noul cargobot poate transporta o încărcătură mai mare și poate furniza energie în timpul zborului, permițând transportul de probe de laborator care necesită depozitare la temperaturi scăzute.

HTV-X este proiectat să fie conectat la ISS pentru o perioadă de până la șase luni pentru a livra provizii și a recupera deșeuri de la ISS.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: japonia lansare nava provizii statia spatiala internaionala
