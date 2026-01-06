Japonia a fost lovită de un cutremur puternic cu magnitudine de 6.2 grade

Seismul s-a produs în prefectura Shimane, situată în nord-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie.

Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. De asemenea, autoritățile au adăugat că nu există risc de producere a unui tsunami.

Cele mai puternice mișcări au fost resimțite în capitala prefecturii, Matsue, precum și în orașe din apropiere, inclusiv din prefectura vecină Tottori.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau daune, iar Autoritatea pentru Reglementare Nucleară a anunțat că nu au fost identificate anomalii la centrala nucleară Shimane sau la alte centrale din proximitate.

Japonia se află pe Inelul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice din lume. Doar în luna decembrie, țara a fost afectată de două cutremure puternice.

(sursa: Mediafax)