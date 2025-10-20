Japonia se pregătește să numească prima femeie prim-ministru din istoria țării

Anunțul de ultim moment al JIP a venit cu o zi înainte de votul Camerei Inferioare privind numirea lui Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, ca al cincilea premier al Japoniei în ultimii cinci ani.

„După ce am reflectat cu atenție aseară, l-am sunat pe președintele LDP, Takaichi, pentru a ajunge la un acord de coaliție”, a declarat Hirofumi Yoshimura, co-președinte JIP, potrivit AFP.

Takaichi, tradiționalistă de dreapta în cadrul LDP, a câștigat conducerea partidului luna aceasta. Candidatura sa fusese blocată anterior de colapsul coaliției LDP cu partidul Komeito, după 26 de ani de colaborare, pe fondul scandalului fondurilor neregulamentare și al pozițiilor sale critice față de China și vizitele la un sanctuar dedicat victimelor războiului, inclusiv criminalilor de război japonezi.

Deși noua coaliție este cu două locuri sub majoritatea necesară în Camera Inferioară, Takaichi este totuși favorită să câștige, deoarece în turul secund al votului are nevoie doar de mai mult sprijin decât candidatul rival.

Anunțul coaliției a stimulat bursele, Nikkei 225 crescând cu peste 3% până la un nou record de peste 49.000 de puncte. Analistul Yutaka Miura de la Mizuho Securities a afirmat că investitorii speră la „politici fiscale proactive” sub conducerea lui Takaichi. Aceasta a susținut anterior relaxarea monetară agresivă și extinderea cheltuielilor guvernamentale, continuând linia „Abenomics”, inițiată de mentorul său, fostul premier Shinzo Abe.

În noua coaliție minoritară, LDP și JIP vor avea nevoie de sprijinul altor partide pentru a aproba legislația. JIP militează pentru reducerea TVA-ului la alimente la zero și eliminarea donațiilor corporative și organizaționale, fără a ocupa poziții ministeriale în cabinetul Takaichi.

Printre principalele provocări ale viitoarei prime doamne a Japoniei se numără gestionarea vizitei președintelui SUA, Donald Trump, rezolvarea crizei demografice, relansarea economiei și stoparea declinului constant al susținerii pentru LDP, care guvernează Japonia aproape neîntrerupt din 1955.

(sursa: Mediafax)