Japonia reia exporturile de fructe de mare către China, la doi ani după deversarea de la Fukushima

Japonia a anunțat că exporturile sale de fructe de mare au fost reluate pentru prima dată de când China a impus o interdicție ca urmare a deversării apelor uzate radioactive de la centrala nucleară Fukushima Daiichi, potrivit AP.

Secretarul șef al cabinetului japonez, Minoru Kihara, le-a spus reporterilor că 6,6 tone de scoici recoltate în Hokkaido au fost expediate miercuri în China, fiind prima livrare din august 2023.

Beijing a anunțat în iunie că va relaxa interdicția și se va pregăti pentru reluarea importurilor, în urma negocierilor dintre cele două părți.

Deversările de ape uzate de la centrala Fukushima Daiichi, dezbătute ani de zile pe plan intern din cauza îngrijorării cu privire la prejudiciul adus reputației regiunii și produselor locale, au devenit și o problemă politică majoră între Japonia și vecinii săi, inclusiv China și Coreea de Sud.

Interdicția a fost o lovitură majoră pentru industria japoneză a fructelor de mare, în special exporturile de scoici și castraveți de mare. China este cea mai mare piață externă pentru fructele de mare japoneze.

În prezent, rămâne în vigoare o interdicție pentru fructele de mare din unele zone, impusă de China imediat după deversări.

Centrala Fukushima Daiichi a fost grav avariată în urma unui cutremur masiv și a unui tsunami în 2011. După numeroase negocieri, Compania de utilități a obținut aprobarea guvernului japonez și sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru eliberarea treptată a apei uzate în mare după o procedură de tratare și diluare. Deversarea permite dezafectarea echipamentelor avariate și evitarea scurgerile accidentale de ape uzate din rezervoare.

Oficialii japonezi au susținut în permanență că impactul apelor uzate asupra mediului și a oamenilor va fi neglijabil, iar raportul AIEA a confirmat că deversările îndeplinesc standardele internaționale de siguranță.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)