JD Vance ceartă acum și Vaticanul

Suveranul pontif a lansat un apel la o ''reflecţie profundă'' în Statele Unite în legătură cu modul în care sunt trataţi migranţii de către administraţia Trump, pe care a calificat-o drept ''extrem de nerespectuoasă'' faţă de imigranţi, şi a criticat ceea ce el a numit ''tratamentul inuman'' suportat de aceştia.



''Cred cu adevărat că unele dintre lucrurile care au fost spuse de Vatican despre chestiunea imigraţiei în special sunt problematice şi în cele din urmă nu sunt de acord cu ele'', a spus Vance, el însuşi catolic, într-un interviu pentru postul de televiziune american Fox News.



''Ceea ce îi spun conducerii Bisericii Catolice, care nu este de acord cu politica noastră privind imigraţia, este că nu sunt ostil în legătură cu asta. O invit să avem o discuţie, dar de asemenea o încurajez să îşi aducă aminte că migraţia în masă are victime'', a subliniat vicepreşedintele SUA.



Preşedintele Donald Trump a adoptat o linie dură faţă de imigranţi, axată pe creşterea numărului deportărilor, organizaţii pentru drepturile omului acuzând Washingtonul de încălcarea libertăţii de exprimare şi de crearea unui mediu nesigur, în special pentru minorităţile etnice.



Liderul american a afirmat că obiectivul este de a îmbunătăţi securitatea internă şi de a reduce imigraţia ilegală.



Papa Leon al XIV-lea a refuzat să adere la ''Consiliul Păcii'', o iniţiativă a lui Trump pentru Fâşia Gaza. De asemenea, el a criticat războiul din Iran început pe 28 februarie, iar recent a salutat acordul anunţat de Washington şi Teheran despre care a spus că speră să pună capăt conflictului.

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AGERPRES