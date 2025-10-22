Vicepreședintele SUA, JD Vance: Israel nu este un stat client. Este un partener și un aliat

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat miercuri, la Ierusalim, că Israel nu este un „stat client” al Washingtonului, ci un partener strategic al Americii. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, în Ierusalimul de Vest.

„Nu vrem un stat client și Israelul nu este așa ceva. Vrem un partener. Vrem un aliat”, a spus Vance, într-un discurs care a avut ca scop reafirmarea sprijinului administrației Trump pentru statul israelian, dar și a unei dorințe de echilibru în relațiile bilaterale.

Vance a adăugat că președintele Donald Trump „crede că Israelul poate juca un rol de lider puternic în regiune”, ceea ce ar permite Statelor Unite „să adopte o poziție mai discretă” în Orientul Mijlociu.

(sursa: Mediafax)