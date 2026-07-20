JD Vance, tată pentru a patra oară

Băiețelul, care a primit numele Alec Neel Vance, este primul copil născut în familia unui vicepreședinte american aflat în funcție, după mai bine de 150 de ani.

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Anunțul a fost făcut prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele sociale și semnat de cei doi soți. În declarație, aceștia au precizat că atât mama, cât și copilul sunt sănătoși, iar ceilalți trei copii ai familiei sunt încântați să își cunoască noul frate.

Familia Vance le-a mulțumit medicilor și personalului de la Walter Reed National Military Medical Center, precum și echipei medicale a Casei Albe pentru îngrijirea acordată în timpul nașterii, scrie Anchorage Daily News.

Alec Neel Vance se alătură fraților săi mai mari: Ewan, în vârstă de 9 ani, Vivek, de 6 ani, și Mirabel, de 4 ani.

Nașterea are loc într-un moment în care JD Vance și-a construit o parte importantă a discursului public în jurul susținerii familiilor și al încurajării creșterii natalității în Statele Unite. De-a lungul ultimilor ani, vicepreședintele republican a vorbit în repetate rânduri despre scăderea numărului de nașteri și despre necesitatea unor politici care să sprijine familiile cu copii.

La Marșul pentru Viață din 2025, organizat la Washington, acesta declara că își dorește „mai mulți copii în Statele Unite ale Americii”, mesaj care a devenit una dintre temele constante ale activității sale politice.

Potrivit datelor istorice, ultimul vicepreședinte american aflat în funcție care a devenit tată a fost Schuyler Colfax, în anul 1870, când s-a născut fiul său, Schuyler Colfax III.

Înaintea acestuia, un alt caz similar a fost consemnat în 1829, când vicepreședintele John C. Calhoun și soția sa, Floride Bonneau, au devenit părinții unui băiat.

Astfel, nașterea lui Alec Neel Vance reprezintă un moment rar în istoria administrației americane și atrage atenția atât prin caracterul său inedit, cât și prin poziția ocupată de tatăl copilului.

În ultimele luni, Usha Vance, fost avocat și fostă colaboratoare a Curții Supreme a Statelor Unite, s-a aflat în atenția presei atât datorită sarcinii, cât și aparițiilor sale publice.

Un articol publicat de The New York Times a analizat ținuta purtată de aceasta într-un episod al podcastului „Storytime with the Second Lady”, sugerând că imaginea sa reflectă valorile mișcării pronataliste din SUA.

Usha Vance a răspuns cu umor criticilor, dezvăluind că rochia de maternitate purtată în respectiva apariție fusese cumpărată de la Old Navy la prețul de doar 8,75 dolari, publicând inclusiv bonul fiscal. JD Vance a apreciat gestul soției sale și a glumit pe rețelele sociale că aceasta ar putea deveni „următorul director al bugetului federal”, datorită spiritului său econom.

Vicepreședintele a mai declarat că discuțiile purtate cu Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, au contribuit la decizia familiei de a avea încă un copil. Totuși, Usha Vance a precizat că această conversație nu a fost singurul motiv, ci doar un element într-o decizie pe care cei doi o analizau deja.

(sursa: Mediafax)