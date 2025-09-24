Jimmy Kimmel a revenit pe ecran. El a prezentat scuze și l-a criticat dur pe Donald Trump

În emisiunea de marți a show-ului „Jimmy Kimmel Live!”, realizatorul a răspuns acuzațiilor privind comentariilor sale despre Charlie Kirk, prezentând scuze cu lacrimi în ochi și spunând că a fost o declarație nepotrivită.

„Nu a fost niciodată intenția mea să ironizez uciderea unui tânăr”, a spus el, potrivit BBC.

El a mai spus că nu a vrut niciodată să dea vina pe un grup anume pentru uciderea lui Kirk și a lăudat decizia văduvei Erika Kirk de a-l ierta pe criminal. Comicul le-a mulțumit celor care au solicitat revenirea sa pe ecran, dar și conservatorilor importanți care, deși nu-l agreează, nu au susținut suspendarea emisiunii sale.

În schimb, Kimmel l-a criticat pe președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, care a fost unul dintre primii care au cerut suspendarea sa. De asemenea, l-a criticat dur pe Donald Trump pentru că a cerut concedierea unor realizatori de emisiuni tv.

În emisiunea de marți, Jimmy Kimmel l-a avut ca invitat pe celebrul actor Robert De Niro, un critic virulent al lui Donald Trump. Acesta a jucat o scenetă în care l-a interpretat pe șeful FCC, făcând ironii despre abuzul de putere și inventând o discuție la telefon cu președintele Trump.

ABC a decis ca show-ul „Jimmy Kimmel Live!” să revină pe ecrane începând de marți, la aproape o săptămână după ce a fost suspendat în urma reacțiilor puternice la comentariile prezentatorului despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

„Am suspendat show-ul pentru a evita amplificarea unei situații tensionate într-un moment de emoție pentru țară”, a transmis Walt Disney Company, proprietarul ABC.

Suspendarea a avut loc după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, a amenințat că va revoca licențele afiliate ABC, catalogând comentariile lui Kimmel drept „cea mai gravă conduită posibilă”. În monologul său de luni, Kimmel a criticat „gașca MAGA”, acuzând-o că încearcă să obțină capital politic din asasinarea lui Kirk.

Decizia rețelei de a opri show-ul a atras reacții aprinse. Peste 400 de vedete, printre care Jennifer Aniston, Robert De Niro și Meryl Streep, au semnat o scrisoare deschisă ACLU, descriind momentul ca „întunecat pentru libertatea de exprimare”. „Eforturile liderilor de a presa artiști și companii prin amenințări lovesc în inima democrației”, se arată în scrisoare.

(sursa: Mediafax)