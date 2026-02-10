Cine este Jimmy Lai și de ce a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Hong Kong

„O condamnare la moarte”: Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare. Verdict dur într-un proces care redefinește libertatea presei în Hong Kong

Jimmy Lai, fondatorul ziarului Apple Daily și una dintre cele mai puternice voci pro-democrație din Hong Kong, a fost condamnat luni la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni de securitate națională. Sentința, cea mai dură pronunțată până acum în baza noii legi impuse de Beijing, a stârnit reacții vehemente la nivel internațional și este considerată un simbol al sfârșitului libertății presei în fostul teritoriu autonom, potrivit CNN.

Un verdict istoric: 20 de ani de detenție pentru „conspirație cu forțe străine”

Magnatul media Jimmy Lai, în vârstă de 78 de ani, a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind conspirația cu puteri străine și un capăt de acuzare pentru publicarea de materiale considerate sedițioase. Judecătorii au stabilit că faptele sale se încadrează în categoria celor de „gravitate extremă”, descriindu-l drept „creierul” din spatele operațiunilor de influență externă.

Potrivit procurorilor, conspirațiile ar fi vizat obținerea de sancțiuni internaționale, blocade economice și alte măsuri ostile împotriva Chinei și Hong Kongului, cu implicarea unor jurnaliști, activiști și cetățeni străini.

Aceasta este cea mai mare pedeapsă pronunțată până acum sub incidența noii legi a securității naționale, impusă de Beijing în 2020. Practic, sentința face ca Lai să nu mai fie eligibil pentru eliberare condiționată decât la o vârstă înaintată, spre finalul vieții.

Procesul care a captat atenția lumii

Cazul lui Jimmy Lai a devenit rapid un simbol al confruntării dintre valorile democratice occidentale și politica autoritară a Beijingului. Procesul a fost atent urmărit de lideri internaționali, inclusiv de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de premierul britanic, Keir Starmer, ambii cerând public eliberarea magnatului media.

Fiul său, Sebastien Lai, a catalogat sentința drept „draconică” și „o amenințare directă la adresa vieții tatălui său”, în timp ce fiica sa, Claire, a descris verdictul ca fiind „sfâșietor de crud”.

„Am văzut cum starea de sănătate a tatălui meu s-a degradat dramatic. Dacă această pedeapsă va fi dusă până la capăt, va muri ca un martir în spatele gratiilor”, a declarat ea.

Reacții dure: „Ultimul cui în sicriul libertății presei”

Organizațiile pentru drepturile omului au reacționat imediat. Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a transmis că „statul de drept a fost complet spulberat în Hong Kong”, iar sentința reprezintă „ultimul cui în sicriul libertății presei”.

La rândul său, Elaine Pearson, director regional al Human Rights Watch pentru Asia, a declarat: „O pedeapsă de 20 de ani pentru un om de 78 de ani este practic o condamnare la moarte. Este crudă și profund nedreaptă”.

Amnesty International a calificat verdictul drept „un atac cu sânge rece asupra libertății de exprimare”.

Cum a fost transformat Hong Kong-ul de legea securității naționale

De la introducerea legii securității naționale în 2020, autoritățile au arestat și condamnat zeci de activiști, au forțat închiderea unor organizații civice și au redus drastic spațiul de exprimare liberă.

Ziarul Apple Daily, fondat de Lai în 1995 și un bastion al presei pro-democrație, și-a tipărit ultima ediție în iunie 2021, după ce poliția i-a percheziționat sediul și i-a înghețat activele.

Clasamentul libertății presei din Hong Kong s-a prăbușit dramatic: de pe locul 18 în 2002, pe locul 140 anul trecut, potrivit Reporters Without Borders.

Cine este Jimmy Lai: de la muncitor într-o fabrică la simbol al luptei pentru libertate

Născut în China continentală, Jimmy Lai a ajuns în Hong Kong la doar 12 ani, fugind de regimul comunist. A pornit ca muncitor într-o fabrică și a devenit un miliardar autodidact, construind un imperiu în industria textilă, apoi în media.

Fondarea Apple Daily l-a transformat într-una dintre cele mai influente și controversate figuri din Hong Kong, susținător vocal al democrației și critic dur al Beijingului.

Un caz cu miză geopolitică majoră

Experții în relații internaționale consideră că soarta lui Lai ar putea deveni un subiect fierbinte în relațiile dintre China, Statele Unite și Marea Britanie. Donald Trump a declarat în trecut că va face demersuri pentru eliberarea sa, iar o eventuală negociere diplomatică ar putea transforma cazul într-o monedă de schimb strategică.

Verdict care schimbă definitiv Hong Kong-ul

Condamnarea lui Jimmy Lai este percepută ca un punct de cotitură în istoria Hong Kong-ului, marcând tranziția definitivă de la un centru financiar liber și deschis către un oraș strict controlat politic.

Pentru susținătorii săi, Lai rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru libertate. Pentru autoritățile de la Beijing, este un exemplu al aplicării fără compromis a noii ordini politice.