Jocul pe care părinții îl vor șters de pe internet: Ce se ascunde în spatele Five Nights at Epstein’s?

Un controversat joc online numit „Cinci nopți la Epstein” se răspândește în școlile din SUA. Tinerii joacă rolul victimelor care încearcă să scape de pe insula lui Jeffrey Epstein, potrivit Bloomberg.

Jocul a devenit cunoscut ca urmare a unor videoclipuri virale pe platforme precum Meta, TikTok și YouTube. Atenția a crescut în ciuda încercărilor de a-l bloca.

Părinții și profesorii sunt alarmați, spunând că jocul ridiculizează abuzurile sexuale ceea ce ar putea influența educația copiilor.

(sursa: Mediafax)