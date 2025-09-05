Joe Biden, operat de cancer de piele, după ce anterior a fost diagnosticat cu cancer de prostată

Acesta a fost supus recent unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, a confirmat joi purtătorul său de cuvânt pentru NBC News.

Reprezentanții biroului personal al lui Joe Biden au declarat că acesta se recuperează bine.

Procedura Mohs îndepărtează straturi de țesut canceros al pielii până când nu mai rămân celule canceroase.

Nu este clar când a fost supus Biden operației. El a fost fotografiat ieșind dintr-o biserică din Greenville, Delaware, la sfârșitul lunii trecute, cu o incizie mare și vizibilă în cap.

Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală pentru a i se îndepărta celulele canceroase ale pielii în timpul exercitării mandatului de președinte. În 2023, o leziune canceroasă a pielii a fost îndepărtată de pe piept în timpul unui examen fizic de rutină, a declarat medicul lui Biden, dr. Kevin O'Connor, într-o notă de la acea vreme.

O biopsie a relevat leziunea ca fiind carcinom bazocelular, una dintre cele mai frecvente două forme de cancer de piele, care este, de asemenea, tratată prin chirurgie Mohs.

În urma procedurii din 2023, O'Connor a scris că „tot țesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” și „nu este necesar niciun tratament suplimentar”.

Fostul lider american a fos diagnosicat recent și cu cancer de prostată.

Fosta primă doamnă Jill Biden a suferit, în mod similar, în 2023 , două leziuni canceroase ale pielii , una deasupra ochiului și cealaltă pe piept, identificate tot ca fiind carcinom bazocelular.