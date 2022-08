Judith Durham, fosta solistă a trupei Seekers, a murit la vârsta de 79 de ani

Trupa sa a vândut peste 50 de milioane de discuri și a avut hituri precum I'll Never Find Another You, I Am Australian și Georgy Girl.

Ea a părăsit grupul pentru a deveni solistă în 1968 și a continuat să lanseze mai multe albume de studio.

Anthony Albanese, prim-ministrul Australiei, i-a adus un omagiu lui Durham, numind-o "o comoară națională". "Judith Durham a dat glas unei noi laturi a identității noastre și a ajutat la deschiderea unui drum pentru o nouă generație de artiști australieni", a scris el pe rețelele de socializare. "Bunătatea ei va fi ratată de mulți, imnurile pe care le-a dat națiunii noastre nu vor fi uitate niciodată".

Durham a fost onorată de mai multe ori pe parcursul carierei sale îndelungate, fiind recompensată cu Medalia Ordinului Australiei (OAM) pentru servicii aduse muzicii în 1995 și cu Medalia Centenarului în 2003.

Născută în Melbourne, Durham a devenit celebră pe plan internațional după ce s-a alăturat trupei The Seekers în 1962, alături de Athol Guy, Keith Potger și Bruce Woodley. Ea a devenit solista trupei în anul următor, la vârsta de 20 de ani.

La un an după ce au devenit împreună laureați ai premiului "Australian of the Year" în 1967, grupul s-a destrămat oficial, dar s-a reunit pentru a concerta în mai multe ocazii - ultima dată în 2014.

Durham s-a căsătorit cu pianistul și directorul muzical britanic Ron Edgeworth în 1969.

(sursa: Mediafax)