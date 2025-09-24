x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   17:45
Kremlinul îl contrazice pe Trump: Ideea că Ucraina poate recuceri teritorii este „profund greșită”
Sursa foto: Hepta/Vladimir Putin

Reprezentanții Kremlinului îl contrazic pe președintele american Donald Trump care a vorbit despre o posibilă recucerire de către ucraineni a teritoriilor pierdute. Ideea este „profund greșită”, au spus rușii.

Kremlinul avertizează că ideea lui Trump conform căreia Ucraina poate recuceri teritoriul ocupat este „profund greșită”, anunță Sky News.

Potrivit oficialilor ruși, invadarea Ucrainei „nu a fost un război fără scop”.

De asemenea, Kremlinul susține că procesul de normalizare a relațiilor cu Washingtonul avansează mult mai lent decât spera.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO, poate recâștiga tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la începutul războiului.

În trecut, însă, Trump a susținut că atât Kievul, cât și Moscova ar trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului.

 

Subiecte în articol: Kremlin donald trump teritorii
