Kremlinul îl contrazice pe Trump: Ideea că Ucraina poate recuceri teritorii este „profund greșită”

Kremlinul avertizează că ideea lui Trump conform căreia Ucraina poate recuceri teritoriul ocupat este „profund greșită”, anunță Sky News.

Potrivit oficialilor ruși, invadarea Ucrainei „nu a fost un război fără scop”.

De asemenea, Kremlinul susține că procesul de normalizare a relațiilor cu Washingtonul avansează mult mai lent decât spera.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și al NATO, poate recâștiga tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la începutul războiului.

În trecut, însă, Trump a susținut că atât Kievul, cât și Moscova ar trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului.