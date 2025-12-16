Kremlinul condiționează propunerea ucraineană a unui armistițiu de Crăciun de încheierea unei păci

Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și- arătat sprijinul față de o încetare a focului pe perioada sărbătorilor de Crăciun, în special oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Propunerea a fost condiționată de oficialii Kremlinului.

„Întrebarea acum este dacă, așa cum spune președintele Trump, vom ajunge sau nu la o înțelegere”, a spus marți, Dimitri Peskov, întrebat despre un potențial armistițiu.

Acesta a declarat: „Vrem pace. Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne protejăm interesele și să garantăm pacea în Europa pentru viitor. Asta ne dorim”.

Oficialul a declarat că Federația Rusă nu este interesată de alternative pe termen scurt precizând că nu sunt de acord cu o încetare a focului de sărbători dacă Ucraina urmărește „soluții pe termen scurt, neviabile”, în locul unui acord de pace de durată.

„Vrem pace. Nu vrem un armistițiu pentru a oferi Ucrainei un respiro și a pregăti pentru continuarea războiului”, a mai spus Peskov, citat de Reuters.

Privind declarațiile făcute de Zelenski despre faptul că Staele Unite iau în considerarea oferirea de garanții de securitate corespunzătoare Articolului 5 din NATO, Peskov a spus că că Moscova nu a primit încă detalii privind aceste evoluții.

(sursa: Mediafax)