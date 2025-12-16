x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Kremlinul condiționează propunerea ucraineană a unui armistițiu de Crăciun de încheierea unei păci

Kremlinul condiționează propunerea ucraineană a unui armistițiu de Crăciun de încheierea unei păci

de Redacția Jurnalul    |    16 Dec 2025   •   17:15
Kremlinul condiționează propunerea ucraineană a unui armistițiu de Crăciun de încheierea unei păci
Sursa foto: Hepta/Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun

Kremlinul, prin vocea lui Dimitri Peskov, a declarat marți că un eventual armistițiu de Crăciun propus de Ucraina depinde de posibilitatea ajungerii la un acord de pace, respingând acordurile pe termen scurt.

Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și- arătat sprijinul față de o încetare a focului pe perioada sărbătorilor de Crăciun, în special oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Propunerea a fost condiționată de oficialii Kremlinului.

„Întrebarea acum este dacă, așa cum spune președintele Trump, vom ajunge sau nu la o înțelegere”, a spus marți, Dimitri Peskov, întrebat despre un potențial armistițiu.

Acesta a declarat: „Vrem pace. Vrem să oprim acest război, să ne atingem obiectivele, să ne protejăm interesele și să garantăm pacea în Europa pentru viitor. Asta ne dorim”.

Oficialul a declarat că Federația Rusă nu este interesată de alternative pe termen scurt precizând că nu sunt de acord cu o încetare a focului de sărbători dacă Ucraina urmărește „soluții pe termen scurt, neviabile”, în locul unui acord de pace de durată.

„Vrem pace. Nu vrem un armistițiu pentru a oferi Ucrainei un respiro și a pregăti pentru continuarea războiului”, a mai spus Peskov, citat de Reuters.

Privind declarațiile făcute de Zelenski despre faptul că Staele Unite iau în considerarea oferirea de garanții de securitate corespunzătoare Articolului 5 din NATO, Peskov a spus că că Moscova nu a primit încă detalii privind aceste evoluții.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Kremlin pace dimitri peskov
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri