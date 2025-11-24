Kremlinul susţine că nu a fost informat despre modificarile aduse planului de pace iniţial al SUA

"Nu am văzut niciun plan (...) Deocamdată nu am primit nimic oficial", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, în cadrul conferinţei de presă zilnice.



Moscova a urmărit cu atenţie consultările dintre Ucraina şi Statele Unite, care au avut loc duminică la Geneva, dar nu are cunoştinţă de modificările aduse planului în 28 de puncte, a afirmat Peskov.



"Să aşteptăm. Se pare că dialogul continuă şi vor urma alte contacte", a adăugat el, remarcând că Moscova se bazează exclusiv pe informaţiile primite prin canale oficiale şi nu pe cele apărute în media, a căror veridicitate nu o cunoaşte.



Pentru moment, Kremlinul nu plănuieşte să desfăşoare în această săptămână nicio întâlnire cu reprezentanţii americani pentru a studia documentul respectiv, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse.



"Vreau să amintesc că preşedintele (Vladimir) Putin a declarat că rămânem deschişi la astfel de contacte şi discuţii, dar în acest moment nu există nimic concret", a comentat el.



Cu toate acestea, el a confirmat convorbirea telefonică pe care o vor purta luni preşedintele rus cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan.



După ce a aflat de existenţa planului, Putin a reacţionat mai întâi deplasându-se la un post de comandă pentru a afla cum decurge ofensiva rusă în Ucraina, apoi a asigurat că acesta poate servi drept bază "pentru soluţionarea paşnică definitivă" a conflictului.



Este nevoie de "o analiză aprofundată", a afirmat el vineri, în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al Rusiei.



SUA şi Ucraina au anunţat într-un comunicat comun că, în urma discuţiilor purtate la Geneva, cele două ţări au elaborat "un cadru de pace actualizat şi perfecţionat".



"Orice acord viitor trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei şi să asigure o pace justă şi durabilă", se precizează în nota oficială la încheierea rundei de convorbiri în cursul nopţii de duminică spre luni la Geneva.



Planul prezentat iniţial de Washington, la care preşedintele SUA, Donald Trump, a adăugat un ultimatum care expiră joi, a fost foarte criticat, fiind considerat foarte favorabil Moscovei, întrucât cerea Kievului să-şi reducă armata, să cedeze teritorii Moscovei şi să renunţe la aderarea la NATO.



La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat la finalul discuţiilor de la Geneva că mai sunt încă puncte de revizuit în planul cu Ucraina, dar că "niciunul nu este insurmontabil". AGERPRES

Citește pe Antena3.ro O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei