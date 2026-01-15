x close
Kremlinul este de acord cu declarațiile lui Donald Trump despre Zelenski

de Redacția Jurnalul    |    15 Ian 2026   •   19:15
Kremlinul este de acord cu declarațiile lui Donald Trump despre Zelenski
Sursa foto: Hepta/Dimitri Peskov spune că Rusia deține în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei și cere ca trupele ucrainene să se retragă din anumite părți ale regiunii Donețk pe care Moscova le revendică

Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat joi că este de acord cu afirmațiile președintelui american, potrivit cărora Volodimir Zelenski ar fi un obstacol în încheierea unui acord de pace.

Întrebat despre afirmațiile președintelui Trump, Peskov a spus: „Sunt de acord, într-adevăr, acesta este cazul. Președintele Putin și partea rusă rămân deschiși discuțiilor. Poziția Rusiei este bine cunoscută. Este bine cunoscută negociatorilor americani”, citat de Reuters.

Despre o nouă întâlnire dintre partea rusă și echipa americană formată din Steve Witkoff și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, Peskov și-a arătat deschiderea.

Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a susținut, că Putin este gata să pună capăt războiului, în timp ce Zelenski ar fi mai reticent. „Cred că este gata să încheie un acord”, a spus Trump, referindu-se la Putin. „Cred că Ucraina este mai puțin pregătită să încheie un acord”, a continuat acesta.

Trump a fost întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict terestru din Europa de după al Doilea Război Mondial. Trump a oferit și un răspuns scurt „Zelenski”.

Rusia deține în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei și cere ca trupele ucrainene să se retragă din anumite părți ale regiunii Donețk pe care Moscova le revendică.

Negocierile mediate de Statele Unite s-au axat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina post-război, însă oficialii europeni avertizează că președintele rus Vladimir Putin este puțin probabil să accepte anumite condiții propuse.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Kremlin trump zelenski
