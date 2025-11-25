Larry Page urcă pe locul al doilea în topul celor mai bogați din lume

Averea lui Larry Page a crescut cu 8,7 miliarde de dolari într-o singură zi, ajungând la aproximativ 255 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. În ultimii cinci ani, averea sa s-a cvadruplat, situându-se acum în jurul valorii de 261 de miliarde de dolari.

Page l-a depășit recent pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon Inc., a cărui avere este estimată la 238,5 miliarde de dolari, precum și pe Sergey Brin, care a cofondat Google alături de Page și care este evaluat în prezent la 241,9 miliarde de dolari. Între timp, Elon Musk, CEO-ul Tesla Inc., rămâne cel mai bogat om din lume, cu o avere de 475,5 miliarde de dolari.

Page, care a cofondat Google împreună cu Sergey Brin în 1998, are o avere netă estimată la 255 de miliarde de dolari, după o creștere de 8,7 miliarde de dolari luni. Averea lui Page a crescut exponențial în ultimii cinci ani, de la 50,9 miliarde de dolari în 2020 la puțin peste 144 de miliarde de dolari la începutul anului 2025.

Averea netă a lui Ellison a accelerat în mod similar numai în acest an, după ce a devenit a doua persoană cu o avere de 400 de miliarde de dolari, deși averea sa a scăzut în valoare pe măsură ce acțiunile Oracle au scăzut în ultimele săptămâni, aducând averea netă a lui Ellison la aproximativ 248,8 miliarde de dolari.

Brin l-a depășit pe Jeff Bezos de la Amazon (235,1 miliarde de dolari) pentru a deveni al patrulea cel mai bogat din lume, cu o avere netă estimată la 236,4 miliarde de dolari.

(sursa: Mediafax)