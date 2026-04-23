Legătura dintre meteorologie și democrație

Organizația dedicată studiului democrației a publicat ieri, de Ziua Pământului, raportul „Gestionarea pericolelor naturale și riscurilor climatice în alegeri”.

Potrivit IDEA, din 2026 și până anul trecut, cel puțin 26 de alegeri și referendumuri au fost amânate din cauza unor catastrofe naturale. Numai în 2024, condițiile meteorologice extreme au perturbat 23 de alegeri în 18 țări.

În contextul schimbărilor climatice, oamenii au fost împiedicați să ajungă la vot de inundații, uragane, valuri de căldură și alunecări de teren.

Raportul prezintă pe larg efectele uraganului Sandy asupra alegerilor americane din 2012, ale cutremurului devastator din 2023 asupra alegerilor prezidențiale și legislative din Turcia, ale unui val de căldură intensă asupra alegerilor din 2025 din Filipine

„Alegerile ar trebui să aibă loc atunci când riscurile de catastrofă sunt cele mai scăzute: în anumite cazuri, organismele de gestiune electorală ar trebui, de asemenea, să ia în calcul să modifice calendarul electoral pentru a reduce riscul de perturbare de către catastrofe de scurtă durată”, a declarat Sarah Birch, profesoară de științe politice la King's College din Londra.

Mergând pe această idee, Adunarea legislativă din provincia Alberta din Canada a hotărât mutarea scrutinului său electoral din mai - în timpul sezonului incendiilor de pădure - în octombrie, începând cu 2027.

„În măsura în care riscurile legate de climă se intensifică, presiunea asupra sistemelor democratice deja fragile ar urma să sporească”

Institutul IDEA