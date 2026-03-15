Jurnalul.ro Ştiri Externe Legea neutralităţii: Elveția îi spune NU lui Trump! Avioanele militare SUA nu au voie să survoleze teritoriul țării

de Redacția Jurnalul    |    15 Mar 2026   •   09:29
Sunt permise zborurile umanitare şi medicale

Guvernul elveţian a anunţat sâmbătă că a refuzat cererea Statele Unite ca două avioane militare americane să survoleze teritoriul său din cauza războiului din Iran, relatează duminică dpa şi Reuters.

Autorităţile elveţiene au invocat legea neutralităţii ţării, care interzice survolurile părţilor implicate în conflict în scopuri militare. Solicitarea SUA se referea la două avioane militare de recunoaştere.

"Legea neutralităţii interzice survolurile părţilor implicate în conflict care au un scop militar legat de acesta. Sunt permise zborurile umanitare şi medicale, inclusiv transportul persoanelor rănite, precum şi zborurile care nu au legătură cu conflictul", a declarat guvernul elveţian într-un comunicat.

Cu toate acestea, alte trei zboruri, unul de mentenanţă şi două zboruri de transport, legate de conflictul din Iran, au fost aprobate de guvernul elveţian.

Oficialii elveţieni au declarat că survolul în scopuri umanitare sau medicale, cum ar fi transportul răniţilor, este permis, la fel ca şi zborurile care nu au legătură cu conflictul.

Elveţia a precizat că viitoarele solicitări de survolare a teritoriului său vor fi respinse dacă depăşesc traficul normal şi dacă scopul acestor zboruri nu poate fi determinat.

Sursa: AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
