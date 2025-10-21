Liderii europeni susțin apelul lui Trump pentru încetarea focului în Ucraina

„Susținem cu tărie poziția președintelui Trump potrivit căreia luptele ar trebui să înceteze imediat, iar linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, se arată în declarație.

Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să se întâlnească la Budapesta, capitala Ungariei, membră a NATO și a UE, care a menținut relații cordiale cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina.

În trecut, Rusia a cerut Ucrainei să cedeze mai mult teritoriu înainte de încetarea focului, în timp ce Ucraina și aliații săi europeni au solicitat de mult timp încetarea imediată a luptelor, pentru ca negocierile să poată avea loc.

Trump a cerut încetarea focului pe liniile actuale după ce s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Declarația precizează că liderii europeni se vor întâlni la sfârșitul acestei săptămâni la un summit al UE și în formatul „Coaliției de Voință” formată din țările care susțin Ucraina.

Zelenski va participa vineri la Londra la reuniunea Coaliției de Voință.

Coaliția, formată de Franța și Marea Britanie în februarie, a purtat discuții timp de luni de zile la diferite niveluri pentru a încerca să definească planuri privind contribuția militară a țărilor pentru Ucraina și pentru a descuraja Rusia să o atace din nou odată ce se va ajunge la un armistițiu definitiv.

„Trebuie să intensificăm presiunea asupra economiei Rusiei și a industriei sale de apărare, până când Putin va fi gata să facă pace. Elaborăm măsuri pentru a utiliza întreaga valoare a activelor suverane imobilizate ale Rusiei, astfel încât Ucraina să dispună de resursele de care are nevoie”, se adaugă în declarația de marți.

(sursa: Mediafax)