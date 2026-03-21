Liderul suprem al Iranului rămâne în umbră: Întrebări fără răspuns pentru CIA și Mossad

Nowruz este o sărbătoare închinată focului și purității care coincide, conform calendarului solar iranian, cu prima zi a anului. Își are originile în zoroastrism, cea mai veche religie a omenirii.

Când sărbătoarea a trecut iar Mojtaba a emis doar o declarație scrisă, misterul stării sale fizice, locului în care se afla și rolului său în efortul de război al Iranului s-a adâncit, relatează presa americană.

Noul ayatollah iranian vizat de serviciile secrete

Nu este deloc surprinzător faptul că Mojtaba a rămas în umbră. De când tatăl sau a fost ucis, Israelul a arătat clar că Mojtaba este acum în fruntea listei sale de ținte.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a susținut că Mojtaba a fost „rănit și probabil desfigurat ” în atacul care i-a ucis tatăl.

Dar, după trei săptămâni fără nicio declarație video înregistrată, tăcerea lui Mojtaba devine din ce în ce mai puternică.

SUA și Israelul dețin informații care sugerează că Mojtaba este încă în viață. De exemplu, dovezi ale unor oficiali iranieni care au încercat să programeze întâlniri față în față cu el (fără succes, din cauza unor preocupări legate de securitate).

Misterul din jurul lui Mojtaba a ieșit la iveală în timpul mai multor briefing-uri de informații ale președintelui Trump. Echipa de securitate națională a lui Trump încă lucrează pentru a evalua cine este de fapt la conducere în Teheran, a declarat un oficial american.

„Nu avem nicio dovadă că el este de fapt cel care dă ordinele”, a declarat un înalt oficial israelian pentru Axios despre Mojtaba. „Este extrem de ciudat. Nu credem că iranienii ar fi depus toate eforturile pentru a alege un om mort drept lider supre, dar, în același timp, nu avem nicio dovadă că el a preluat conducerea”, a declarat un oficial american.

Mojtaba a fost numit lider suprem pe 9 martie, după ce colegii săi din linia dură s-au unit în spatele lui pentru a-l succeda pe tatăl său.

Răspunsul său public s-a limitat la o declarație scrisă pe Telegram trei zile mai târziu, adâncind speculațiile despre cât de grav a fost rănit în timpul atacului israelian asupra reședinței tatălui său.

Serviciile de informații americane și israeliene îl identificaseră pe șeful de securitate Ali Larijani drept lider de facto al Iranului, până când Israelul l-a asasinat, marțea trecută.

„Liderii lor au dispărut cu toții. Următorii lideri au dispărut cu toții. Și următorii lideri au dispărut în mare parte. Și acum, nimeni nu mai vrea să fie lider acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine să vorbim. Știți ce, ne place așa”, a susținut Trump, vineri.

Oficialii israelieni spun că liderii de rang înalt ai Iranului acționează ca persoane căutate – mutându-se între adăposturi și evitând comunicațiile digitale.

Canalul de Telegram al lui Mojtaba a publicat un mesaj scris pentru Nowruz, în care a cerut unitate, împreună cu mai multe fotografii ale noului lider suprem.

Un oficial american a declarat că CIA încearcă să stabilească dacă fotografiile sunt recente. Oficialul a menționat că președintele iranian Masoud Pezeshkian a lansat un mesaj video pentru Nowruz, în pofida amenințărilor la adresa propriei sale siguranțe.

„Ne-am fi așteptat să-l vedem și pe Mojtaba, într-o formă sau alta. Nu a profitat de ocazie și de tradiție”, a adăugat oficialul american. „Este un semnal de alarmă important.”

Raz Zimmt, directorul Programului Iran din cadrul Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, a remarcat că nu există nicio dovadă că Mojtaba nu trăiește, chiar dacă rănirea sa și preocupările legate de securitate îi îngreunează exercitarea pe deplin a autorității sale.

„În circumstanțele excepționale actuale, nu ar trebui să ne așteptăm ca el să apară în public, și este posibil ca accidentarea sa să nu-i permită nici măcar să publice o înregistrare video pentru a nu expune publicului gravitatea stării sale”, a spus Zimmt.

Directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul Agenției de Informații a Apărării, generalul James Adams, au depus mărturie joi, într-o audiere clasificată în fața Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, că regimul iranian se confruntă cu o criză profundă de comandă și control, dar nu există niciun semn al unui colaps iminent, potrivit surselor Axios.

Doi înalți oficiali israelieni au susținut că asasinarea lui Larijani a extins vidul de putere și că acesta este umplut în principal de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Ascensiunea lui Mojtaba a apărut grație legăturilor sale strânse cu IRGC, care are o influență vastă asupra economiei, politicii și securității Iranului și despre care oficialii israelieni spun că acum conduce efectiv țara.

„IRGC preia controlul asupra Iranului și sunt nebuni”, a declarat un oficial arab de rang înalt pentru Axios. „Sunt extrem de ideologici și sunt gata să moară și să se întâlnească cu Khamenei Senior.”

Ratcliffe și Adams au subliniat în timpul audierii că este prea devreme pentru a ști dacă regimul poate supraviețui războiului și pierderii atâtor lideri de rang înalt.

Israelul vrea să schimbe regimul de la Teheran

Israelul a precizat clar că punerea bazelor pentru schimbarea regimului este unul dintre obiectivele sale de război.

„Credem că, cu cât creștem presiunea externă asupra lor, va crește și presiunea internă. Cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, cu atât sunt mai mari șansele ca regimul să se prăbușească”, a declarat un înalt oficial israelian.

Unii critici ai războiului au susținut că eliminarea vechii gărzi nu face decât să deschidă calea pentru lideri mai intransigenți, precum Mojtaba.

