Lituania pregătește populația de război. Adulții și copiii vor învăța să opereze drone

Acesta are drept scop să dezvolte abilități de construire, pilotare și operare a dronelor, au anunțat Ministerul Apărării și cel al Educației.

Primele trei centre de instruire vor fi deschise în această toamnă, urmând să ajungă la 9 centre până în 2028.

Ce presupune programul de instruire a populației

Ministrul Apărării, Dovilė Šakalienė, a declarat că până în 2028 se estimează instruirea a 15.500 de adulți și 7.000 de copii, într-un efort de a întări capacitățile tehnologice și de rezistență civilă ale populației lituaniene.

Programul este adaptat pe grupe de vârstă, astfel încât elevii de clasa a III-a și a IV-a vor învăța să asambleze și să piloteze drone simple, iar liceenii vor avansa către proiectarea și fabricarea de componente și pilotarea dronelor de tip „vedere directă prin cameră”.

Inițiativa se înscrie în contextul creșterii utilizării dronelor în conflictele militare actuale, Ucraina folosind masiv astfel de vehicule aeriene fără pilot în campania sa de apărare împotriva invaziei rusești.

Lituania, care se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, își propune să-și consolideze industria de apărare și capacitățile militare prin această investiție de peste 3,3 milioane de euro.

Pe lângă instruirea tehnică, programul urmărește și întărirea rezilienței civile în fața posibilelor amenințări moderne, reflectând astfel complexitatea securității naționale în regiunea baltică.

Această inițiativă face parte dintr-un amplu efort al Lituaniei de a-și moderniza și diversifica mijloacele de apărare, întărind totodată legăturile cu NATO și UE, în contextul geopolitic tensionat actual, pottrivit dcnews.ro.