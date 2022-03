LiveTEXT Ziua a șasea de război în Ucraina. Atacuri asupra Kievului și Harkovului. Trupele ruse au intrat in Herson. Convoi militar rus care se întinde pe o lungime de 64 de km

Update 10.40 Zelensky: „Răul, înarmat cu rachete, bombe și artilerie, trebuie oprit imediat. Distrus din punct de vedere economic. Trebuie să arătăm că omenirea este capabilă să se protejeze."

Update 10.20 Armata rusă bombardează aerodromul Kanatove de lângă Kropyvnytskyi, regiunea Kirovohrad- Șefa Administrației Militare Regionale Kirovohrad Maria Chorna

Update 10.10 In urma bombardării clădirii Administrației Regionale de Stat Harkov, 6 persoane au fost rănite, inclusiv 1 copil. Numărul morților este în curs de stabilire.

UPDATE 10.05 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei raportează in timp real pierderile inamicilor. Astfel, potrivit sursei, la ultima informare se sustine faptul ca 5.710 de soldati rusi au fost ucis sau răniti, alti 200 au fost luati prizonieri, iar 846 de vehicule blindate de luptă inamice au fost distruse. Mai mult, 77 sisteme de artilerie au fost bombardate, iar 29 de elicoptere si 29 de avioane au fost doborate.

Update 10.00 Strada Rymarskaya din Harkov, dupa puternicul bombardament de astazi

Update 09.45 In dimineata zilei de astazi, trupele Federatiei Ruse au intrat in Herson. O filmare arata o avangarda de infanterie ruseasca pe strazile orasului

Update 09.40 Guvernul ucrainean a declarat că intenționează să vândă obligațiuni începând de marți pentru a-și plăti forțele armate care apără țara de invazia rusă, anunță BBC.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Ministerul de Finanțe al Ucrainei a precizat că fiecare obligațiune anuală va avea o valoare nominală de 1.000 de grivne ucrainene (24,80 lire sterline; 33,27 dolari).

Rata dobânzii oferită investitorilor „va fi stabilită în cadrul licitației”.

„Veniturile din obligațiuni vor fi folosite pentru a satisface nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei", a adăugat acesta, potrivit Mediafax.

UPDATE 09.30 Apar imagini noi cu bombardamentul si distrugerile de la Harkov. Victime au fost doar civili

Potrivit salvatorilor ucraineni, racheta a avariat clădirea Administrației Regionale de Stat Harkiv, Opera, Filarmonica si alte cinci cladiri rezidentiale

UPDATE 09.20 Fortele aeriene Ucrainene au prezentat bilantul zilei de ieri: un sistem de rachete antiaeriene Buk M-1 a reusit sa doboare o rachetă de croazieră și un elicopter inamic în apropiere de Kiev. Avioanele de atac ucrainene Su-25 au lovit mai multe coloane de vehicule blindate și infanterie în regiunile Kiev și Zhytomyr.

Aparatele Su-24m al Forțelor Aeriene au atacat si au provocat pagube unor coloanelor de tancuri, de echipamente mecanizate si unor convoaielor de combustibil in regiunea Cernihiv și lângă Berdiansk.

Echipajele dronelor Bayraktar TB2 au distrus trei tancuri inamice și două sisteme de rachete antiaeriene Buk ale ocupanților.

UPDATE 09.15 Rezultatul bombardamentului unei unitati militare din Okhtirka - in apropiere de Sumi - este de cateva zeci de morti. Toți militari. In cursul diminetii grupele de salvatori inca mai lucrau la scoaterea cadavrelor de sub daramaturiț

UPDATE 09.05 Berianskul este tot in mainile rusilor. Patrule ale armatei Federatiei Ruse se aflau astazi, la ora 5 dimineata,pe strazile orasului.

UPDATE 09.00 Imagini din coloana de militara ce se intinde pe zeci de kilometri inspre Kiev. Potrivit surselor ucrainiene printre tancurile Federatiei Ruse se afla si transportatoare cu voluntari ceceni. de altfel, pe inregistrarea care circula pe canalele media rusesti, pe statia de emisie receptie se aude o conversatie in cecena.

UPDATE 08.40 Rachete iskander au distrus mai multe cladiri in Cernisev. Tirul este sustinut de catre trupe ale Federatiei Ruse inca de ieri.

UPDATE 08.30 In aceasta dimineata, in anumite teritorii din Ucraina se trage necontrolat. In filmarea postata pe conturile de socializare o familie a devenit tinta unor militari inca necunoscuti. Mai multe informatii arata ca in foarte multe zone ale Ucrainei civilii au devenit victimeale lunetistilor sau a unor trupe care trag special in civili. In filmare, tatal, fiul si cei doi caini au fost impuscati de la distanta de soldati aflati intr-o padure

Atacurile rușilor asupra Kievului şi Harkovului au continuat în timpul nopţii

Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev şi a oraşului Harkov au continuat peste noapte, transmite marţi dpa.

La Harkov, forţele ruseşti au aruncat în aer substaţii, a declarat primarul oraşului Ihor Terekhov

Convoi militar rus depistat în apropiere de Kiev. Coloana se întinde pe o lungime de 64 de km

O coloana de tancuri ruseşti a fost depistată în noaptea de luni spre marți afara Kievului. Convoiul se întinde pe o lungime de 64 de km. Imaginile din satelit au fost transmise de compania de supraveghere Maxar.

Imaginile din satelit realizate de compania Maxar prezintă un convoi militar rusesc la nord de Kiev, care se întinde pe aproximativ 64 km. Convoiul este substanţial mai mare faţă de raportările iniţiale făcute în cursul zilei de luni.

Maxar a declarat că în sudul Belarusului, la mai puţin de 32 km nord de graniţa cu Ucraina, au fost observate alte forţe terestre şi unităţi de elicoptere sol-aer.

Coloana conţine sute de vehicule blindate, tancuri, artilerie şi vehicule de sprijin logistic, relatează Reuters.

Zeci de soldați ucraineni, uciși de focuri de artilerie după atacul bazei Ohtîrka, regiunea Sumî

Peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși după ce artileria rusă a lovit o bază militară din Ohtîrka, din regiunea Sumî, potrivit unei postări a șefului regiunii, Dmytro Zhyvytsky.

În regiunea Sumî, invadatorii ruși au bombardat cu artilerie orașul Ohtîrka timp de câteva zile. Unitatea militară situată aici a oferit rezistență, iar rușii au tras asupra ei în mod extrem de agresiv..

În timpul bombardării unității militare, 70 de persoane au fost ucise, a declarat șeful Administrației Regionale de Stat Sumî.

Zhyvytsky a declarat că mai mulți soldați ruși și câțiva rezidenți locali au fost, de asemenea, uciși în luptele care au avut loc duminică.

Ultimele informații vin după ce zeci de persoane au fost ucise și sute au fost rănite în atacuri separate cu rachete asupra celui de-al doilea oraș din Ucraina, Harkov, arată Sky News.

„Harkov tocmai a fost atacat masiv de grai (rachete)”, a declarat consilierul ministrului ucrainean de interne Anton Herashchenko. „Zeci de morți și sute de răniți”.

Zelenski acuză Rusia de crime de război în bombardarea Harkovului

Într-o alocuţiune ţinută luni seara târziu, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că în cinci zile, 56 de raiduri de rachete şi 113 rachete de croazieră au fost lansate în Ucraina de către forţele ruseşti.

Zelenski a spus că „astăzi (luni - n.r.), forţele ruseşti au tras cu brutalitate asupra Harkovului din artileria cu reacţie. A fost în mod clar o crimă de război".

„Harkov este un oraş paşnic, există zone rezidenţiale paşnice, nu există facilităţi militare. Zeci de mărturii ale martorilor oculari dovedesc că nu este vorba de o singură rafală trasă eronat, ci de distrugerea deliberată a oamenilor: ruşii ştiau unde trag”.

Președintele ucrainean a mai spus că „va exista cu siguranţă un tribunal internaţional pentru această crimă”, care „este o încălcare a tuturor convenţiilor”.

„Nimeni în lume nu vă va ierta că aţi ucis oameni paşnici din Ucraina”, a mai spus el.