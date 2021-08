Măcelul afgan: Narco-dolarii talibanilor contra armelor lăsate de americani

Pe fondul retragerii trupelor SUA și NATO din Afganistan, succesul ofensivei militare talibane din ultimele luni, soldată cu câștiguri teritoriale majore obținute de insurgenții jihadiști, ridică serioase semne de întrebare asupra capacității armatei afgane de a rezista în fața unui dușman a cărui țintă finală este preluarea puterii la Kabul. Confruntarea dintre cele două forțe poate fi decisă nu numai de echipamentul militar și numărul de combatanți, ci mai ales de moral, capitol la care, până acum, talibanii sunt net superiori. Nu este vorba de un conflict convențional, ci de unul care pune față în față o armată numeroasă, echipată de o superputere, contra unei grupări jihadiste de dimensiuni mai mici, sprijinită cu narco-dolari. Cifrele nu câștigă însă războiul.

Statele Unite au băgat zeci de miliarde de dolari în forțele de apărare ale Afganistanului, oferindu-le arme moderne și echipamente de înaltă tehnologie, ce includ elicoptere de atac, vehicule blindate, drone de supraveghere sau ochelari de noapte. Numărând 300.000 de oameni, între care și forțele de poliție, trupele guvernamentale sunt mai numeroase și mai avansate din punct de vedere al tehnologiei de luptă decât talibanii, organizați în principal sub forma unei gherile de infanterie, fără sprijin aerian. Anul trecut, ONU estima că numărul insurgenților jihadiști varia între 55.000 și 85.000. Cifrele nu câștigă însă războiul.

David și Goliat

Talibanii utilizează în principal arme găsite relativ ușor într-o țară devastată de război sau procurate de pe piața neagră, cum ar fi variante ale puștilor de asalt AK-47 sau alte echipamente de luptă de proveniență sovietică. În același timp, jihadiștii au capturat de la trupele afgane arme și echipamente fabricate în Occident și, foarte probabil, primesc sprijin material și consultanță militară din partea unor puteri regionale, precum Iran și Pakistan. De altfel, stilul de luptă al talibanilor se bazează mult mai puțin pe logistică, remarcau recent o serie de experți în contraterorism. Concomitent, se pare că insurgenții au suficiente resurse pentru a se autosusține. ONU preciza, anul trecut, că talibanii obțin profituri anuale estimate între 300 de milioane și 1,5 miliarde de dolari, provenite din uriașa industrie afgană de narcotice, din activități infracționale și din taxe colectate în zonele pe care le controlează. De cealaltă parte, cei 300.000 de membri ai contingentelor militare și de poliție guvernamentale reprezintă o forță mult mai numeroasă și mai bine dotată. Armata afgană consumă însă anual o sumă cuprinsă între cinci și șase miliarde de dolari. Acest buget provine, aproape integral, din surse externe, în principal din SUA. Mai mult, deși forțele sale aeriene constituie o armă care poate face diferența în lupta contra talibanilor, armata nu dispune de suficient personal pentru asigurarea întreținerii aparatelor de zbor, sarcină asumată până acum în special de către contractori americani, aflați însă pe picior de plecare. Din acest motiv, avioanele și elicopterele afgane ar putea rămâne la sol luni de zile, susținea Departamentul american al Apărării, la începutul anului. Comandanții rămași să supervizeze retragerea ultimelor trupe americane au declarat că avioanele de luptă afgane ar putea fi duse într-o altă țară pentru operațiuni de întreținere, urmând să fie trimise înapoi, după efectuarea lor. În aceste condiții, o tehnică de luptă nesusținută, chiar dacă, pentru moment, suficientă și extrem de performantă, ar putea deveni în timp un dezavantaj, în cazul în care sprijinul extern este tăiat. Brian Michael Jenkins, expert la RAND Corporation, grup de reflecție american, compara recent armata afgană cu costumul din armură al unui cavaler, expus într-o vitrină. „Dacă îl privești, vezi armura, casca și mănușile, toate din oțel. Dar dacă îi dai un mic ghiont, costumul, sprijinit într-un băț, se prăbușește într-o secundă”, a spus Jenkins, citat de AFP.

Avantajul apărării

Cu toate acestea, alți experți consideră că scenariul prăbușirii imediate a armatei afgane este unul cât se poate de pripit. Multe dintre teritoriile ocupate recent de talibani nu se aflau sub controlul efectiv al armatei. În plus, în alte părți ale țării, retragerea trupelor guvernamentale poate consolida capacitatea de apărare a armatei în zonele urbane, unde dispune de un avantaj defensiv. Talibanii ar putea penetra mult mai greu aceste linii de apărare, cu tactica și armamentul utilizate până acum doar în regiunile rurale. Analiști militari americani consideră că dinamica luptelor din Afganistan ar putea suferi o schimbare spectaculoasă, anul viitor, dacă guvernul poate rezista în următoarele luni atacurilor lansate de jihadiști asupra capitalelor de provincii. Acest lucru s-ar putea dovedi însă greu de realizat, fără sprijin aerian american. Pentagonul a afirmat că are pregătită o strategie de răspuns la amenințările aduse securității SUA, fără a preciza însă dacă aceasta include și eventuale raiduri aeriene regulate în Afganistan.

Cu moralul la pământ

Deocamdată, ultimele ofensive talibane au zguduit serios moralul armatei afgane. În timp ce combatanții fundamentaliști manifestă o coeziune remarcabilă, trupele guvernamentale au fost afectate în ultimii ani de o conducere slabă, de pierderi însemnate, de corupție și de o motivație scăzută. „Chiar dacă guvernul a intenționat să abandoneze anumite provincii, nu pot fi subestimate loviturile aduse moralului forțelor de securitate și al întregii națiuni, prin asistarea la căderea teritoriilor, unul după altul, ca într-un joc de domino”, este de părere Kate Clark, expertă la Rețeaua de Analiză a Afganistanului. Mai mult, sentimentul de abandon, provocat de retragerea US Army, ar putea să-i demoralizeze într-atât pe soldații afgani, încât aceștia să dezerteze, în încercarea de a supraviețui furiei talibane.

BURTIERĂ

Ajutorul acordat de SUA milițiilor mujahedine pentru anihilarea invaziei sovietice, precum și încurajarea tacită oferită de americani traficului ilegal cu opiu aveau să se transforme, peste decenii, într-una din principalele cauze ale înfrângerii US Army în Afganistan, în condițiile în care talibanii au devenit principalii beneficiari ai comerțului cu droguri.