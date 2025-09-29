Macron felicită Republica Moldova pentru votul proeuropean

”În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate” a scris Emmanuel Macron pe x.com.

Partidul proeuropean și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.

(sursa: Mediafax)