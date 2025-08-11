Marco Rubio îl acuză pe Macron că este responsabil pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas

Clipul video de 32 de secunde, distribuit de Departamentul de Stat al SUA pe contul său X, a strâns deja peste 1,6 milioane de vizualizări. În acesta, Marco Rubio afirmă: „Negocierile cu Hamas au eșuat în ziua în care Macron a luat decizia unilaterală de a recunoaște Statul Palestina”.

Pentru Marco Rubio, această declarație, care a determinat alte țări să anunțe că vor recunoaște și ele Statul Palestina dacă nu se va ajunge la un acord de încetare a focului înainte de septembrie, a împins Hamas să refuze un acord cu Israelul, potrivit AFP.

Prin refuzul încetării focului, Hamas „poate revendica victoria”, consideră Marco Rubio, care concluzionează: „Aceste mesaje, deși în mare parte simbolice în spiritul lor (cel al țărilor care doresc să recunoască Palestina, n.r.), au făcut în realitate mai dificilă realizarea păcii și ajungerea la un acord cu Hamas”.

Emmanuel Macron a anunțat pe contul său X pe 3 august că Franța va recunoaște Statul Palestina în septembrie, la următoarea Adunare Generală a ONU. Aceasta este „singura cale posibilă către un viitor în care justiția, securitatea și demnitatea sunt garantate pentru toate popoarele din regiune”, a declarat șeful statului, care a solicitat totuși „demilitarizarea totală a Hamas, excluderea completă a grupării din orice formă de guvernare și recunoașterea Israelului de către Statul Palestina”.

