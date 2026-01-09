Președintele Macron a anunțat că Franța se opune acordului UE-Mercosur

„Franța a decis să voteze împotriva semnării acordului dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur. Franța susține comerțul internațional, dar acordul UE-Mercosur este un acord depășit, negociat mult prea mult timp pe fundații învechite. Deși diversificarea comerțului este necesară, beneficiile economice ale acordului UE-Mercosur vor fi limitate pentru creșterea economică franceză și europeană”, se arată în mesajul publicat joi de liderul de la Palatul Élysée.

Macron a subliniat că opoziția Franței nu se oprește odată cu votul și a afirmat că va continua să lupte pentru implementarea „completă și concretă” a angajamentelor obținute din partea Comisiei Europene, în special pentru protejarea fermierilor francezi.

Franța, alături de Polonia, s-a numărat printre cei mai vocali opozanți ai acordului UE–Mercosur, însă nu dispune de suficiente voturi pentru a-l bloca.

În plus, fermierii francezi au blocat joi mai multe obiective din Paris în semn de protest față de acordul UE-Mercosur. Protestul are loc la câteva zile după ce Comisia Europeană a propus punerea la dispoziția fermierilor a 45 de miliarde de euro din fondurile UE și a acceptat să reducă taxele de import pentru unele îngrășăminte, în încercarea de a câștiga sprijinul țărilor care ezită să susțină Mercosur.

(sursa: Mediafax)