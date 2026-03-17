Maeștrii dronelor: Ucraina a învins NATO într-un exercițiu pe mare

Un exercițiu NATO în largul coastei Portugaliei a demonstrat eficacitatea dronelor maritime ucrainene. Alianța intenționează să învețe din această experiență, potrivit FAZ.

Un ucrainean implicat direct în exercițiu a declarat pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) că cinci scenarii în largul coastei Portugaliei au implicat exersarea protecției porturilor și a convoaielor, precum și atacuri asupra convoaielor. În toate cele cinci scenarii, forțele ucrainene au învins forțele ucrainene.

De asemenea, au desfășurat drone subacvatice ucrainene Magura V7, mici ambarcațiuni rapide fără pilot, care pot fie să lovească navele inamice, fie să le atace cu arme montate.

De la începutul ofensivei majore a Rusiei în 2022, Marina Ucraineană a folosit aceste drone subacvatice, precum și rachete ghidate și alte arme, pentru a-i alunga pe ocupanți din vestul Mării Negre, în ciuda faptului că nu deține nave proprii de mari dimensiuni. Printre altele, crucișătorul de rachete „Moskva”, nava amiral a Flotei Ruse a Mării Negre, a fost scufundat în aprilie 2022.

Ulterior, flota a trebuit să-și mute baza principală de la Sevastopol, în Crimeea ocupată, la Novorossiisk, mai la est. Cu toate acestea, chiar și în acest port, o dronă subacvatică ucraineană a atacat cu succes un submarin rusesc în decembrie anul trecut.

Ucrainenii au adus cu ei drona lor subacvatică MV7.

Potrivit unei surse din Ucraina, echipa „roșie” din „REPMUS/Dynamic Messenger 2025” a fost formată din unități americane, britanice, spaniole și alte unități, comanda generală fiind deținută de Ucraina.

Scopul a fost testarea noilor tehnologii în condiții realiste - într-un mediu în care bruiajul, recunoașterea acustică și contramăsurile militare au fost simulate cât mai realist posibil.

Ucrainenii au adus drona lor maritimă Magura V7 în mai multe versiuni. Una transporta echipament de recunoaștere și o încărcătură explozivă, alta o mitralieră. Alte națiuni participante au desfășurat, de asemenea, ambarcațiuni fără pilot.

Conform regulilor acestui exercițiu, navele „inamice” nu erau de fapt atacate. O „victorie” era obținută pur și simplu prin faptul că erai primul care viza inamicul. Acest lucru era apoi documentat pe video.

De exemplu, dacă o dronă maritimă ataca o navă pentru a-i distruge radarul, era considerată câștigătoare dacă viza radarul înainte de a fi detectată. În schimb, era considerată interceptată dacă echipajul navei reușea să o fotografieze în prealabil.

Zeci de unități au participat la cele cinci scenarii ale exercițiului. Pe lângă dronele maritime, ambele părți au desfășurat și aeronave și nave de război mai mari. La sfârșitul celei de-a patra săptămâni, potrivit unor surse din Kiev, echipa „roșie” a ieșit victorioasă.

Exercițiul a demonstrat clar că sistemele fără pilot, combinate cu experiența operațională și planificarea dovedită, reprezintă o „amenințare reală” pentru forțele navale NATO - mai ales că NATO nu este încă pregătită în mod adecvat pentru atacuri cu astfel de arme.

De exemplu, în timpul unui atac simulat asupra unui convoi, echipa „roșie” a reușit să obțină atât de multe „lovituri” asupra unei fregate încât aceasta s-ar fi scufundat într-un conflict real.

Cinci minute mai târziu, echipa „albastră”, încă inconștientă de situație, a întrebat într-o conversație comună: „Deci, ne veți ataca sau nu?” Sursa ucraineană a adăugat: „Problema nu era că nu ne puteau opri - nici măcar nu ne văzuseră armele.”

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) că, pentru prima dată în istoria alianței, marina ucraineană a condus și a coordonat forțele „adverse” în timpul acestui exercițiu – „o piatră de hotar istorică care confirmă rolul tot mai mare al Ucrainei în exercițiile NATO”. Antrenamentul a evidențiat cele mai recente tendințe în războiul naval.

„Conducerea ucraineană a adus realism de luptă exercițiului, stimulând astfel inovația și dezvoltarea de noi tactici NATO”. NATO a tras „lecții valoroase” din experiența Ucrainei din prima linie. Acest lucru va avansa dezvoltarea de noi capabilități „pentru a face față amenințărilor din lumea reală”.

Toamna trecută, NATO a avut ocazia să învețe o lecție similară, deși pe uscat. În timpul exercițiului „Hedgehog” din Estonia, aproximativ zece specialiști ucraineni în drone au reușit să scoată din uz două batalioane NATO.

La Bruxelles, s-a spus că au fost „șocați” la momentul respectiv de cât de slab pregătiți erau trupele aliate pentru un război cu drone precum cel care se desfășoară în prezent în Ucraina.

„Vizibilitatea” ridicată a posturilor de comandă NATO a fost deosebit de surprinzătoare.

(sursa: Mediafax)