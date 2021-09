Mai multe guverne din UE iau măsuri pentru reducerea facturii la energie

Preţurile electricităţii au crescut la cote record pe bursele de profil din mai toată Europa şi au început să se vadă în facturile populaţiei din mai multe state. Unele guverne au luat deja măsuri pentru stăvilirea scumpirii energiei sau au promis că vor face acest lucru, scrie Ziarul Financiar.

În Germania, electricitatea mai scumpă a devenit subiect electoral pentru toate partidele. În Italia, guvernul a intervenit încă de la începutul verii pentru a stopa creşterea facturilor, dar eforturile au avut efecte doar limitate. În Spania, executivul promite să acţioneze cu reforme. În Polonia, unde piaţa nu a fost încă liberalizată, oamenii sunt anunţaţi că scumpirea electricităţii este iminentă, dar că nu va fi ceva dramatic. Iar în Ungaria chiar şi critici ai premierului Viktor Orban laudă decizia acestuia de a insista pe energie nucleară, ieftină.

În Spania, după ce a cerut fără succes Comisiei Europene ajutor pentru oprirea scumpirii energiei, guvernul a anunţat că va prezenta „iminent“ un pachet de măsuri pentru frânarea celei mai rapide creşteri de preţuri de pe piaţa energiei. Anunţul a fost întărit şi de un interviu dat de premierul spaniol Pedro Sanchez în El Pais, unde acesta a spus că executivul său socialist se pregăteşte să lanseze reforme structurale pentru a trage în jos costurile în creştere cu energia.

Preţurile pentru populaţie urcă de trei luni. Sanchez a promis că astfel facturile vor ajunge până la sfârşitul anului înapoi la nivelurile din 2018. Inflaţia din Spania a atins 3,3% în august, cea mai ridicată cotă din 2012 încoace, mai ales datorită scumpirii electri­cităţii, potrivit datelor statistice oficiale. Acest lucru se vede în sondajele de popularitate.

El Mundo scrie că 84% dintre spanioli cred că guvernul nu a făcut suficient pentru a reduce impactul pe care creşterea preţurilor energiei îl are asupra gospodăriilor. Ponderea preţurilor electri­cităţii în factura pentru energie a crescut de la 25% la 51,5%, potrivit unui simulator al Comisiei pentru Concu­renţă. Diferenţa o reprezintă diferite tarife şi taxe (spre exemplu, TVA şi tarife pentru reţeaua de transmisie şi distribuţie şi pentru subvenţio­narea producerii de energie verde). TVA actuală este însă redusă, de la 21% la 10%. Premierul Sanchez a explicat că măsurile ce vor fi anunţate vor pune accentul pe protecţia consumatorilor vulnerabili, cu interdicţia de a tăia curentul celor care nu pot plăti sau celor care primesc vouchere de energie. „Noi protejăm 1,1 milioane de consumatori“, a spus el. „Mai mult, avem un plan de a defini un nivel al utilizării minime în domeniul electricităţii şi energiei. “ Apoi, a mai spus premierul, guvernul a lut măsuri pentru revizuirea profiturilor adiţionale ale companiilor de energie, punând deoparte 650 de milioane de euro care erau destinate iniţial companiilor de electricitate. Banii sunt destinaţi acum consumatorilor. Toate acestea vor fi făcute fără intervenţii pe piaţa de profil. Până la anunţarea măsurilor de stavilire a scumpirilor, parlamentul spaniol a acceptat înfiinţarea unei comisii speciale care să cer­ceteze cauzele scumpirilor, care să sta­bilească dacă acestea se datorează sau nu unor abuzuri, şi cum poate fi rezolvată problema. Iniţiatorii proiectului au făcut clar că această comisie nu va fi o instituţie de anchetă.

Şi în Grecia guvernul a pregătit o serie de măsuri pentru reducerea preţurilor electri­cităţii şi ale altor servicii şi produse, a spus ministrul dezvoltării Adonis Georgiadis. Guvernul caută acum surse pentru cel puţin 100 de milioane de euro, bani cu care să fie protejate gospodăriile vulnerabile de facturile mari aşteptate în următoarele luni.

În Italia, datele guvernamentale arată că facturile pentru energie au crescut în trimestrul trei cu 10%, iar cele pentru gaze naturale cu 15%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Sunt majorări semnificative şi totuşi mai mici decât dacă guvernul nu ar fi intervenit în iunie pentru a reduce povara preţurilor pentru populaţie. Fără aceste intervenţii, facturile ar fi fost cu 20% mai mari, scrie presa italiană. Guvernul a acţionat prin alocarea a 1,2 miliarde de euro pentru reducerea „tarifelor generale de sistem“ (o componentă importantă a facturii finale) pentru actualul trimestru. Însă măsura este temporară, iar toţi indicatorii arată că preţurile nu se vor duce decât în sus. Într-o ţară în care peste 2,8 milioane de familii sunt afectate de sărăcia energetică, dar în care piaţa este liberalizată, guvernul are un mecanism special de protecţie al celor vulnerabili prin contracte speciale de furnizare de energie sub condiţii stabilite de stat. Însă şi această plasă de siguranţă este temporară, urmând să fie retrasă la sfârşitul anului viitor. În Germania, ţară care se apropie de primele alegeri de după era Merkel, mai toate partidele care vor concura au propus soluţii pentru diminuarea consturilor cu electricitatea pentru populaţie. Mai toate se învârt în jurul reducerii sau chiar eliminării unei taxe speciale introduse pentru finanţarea dezvoltării energiei verzi, celebra EEG, care câtăreşte de mulţi ani greu în factura pentru energie, scrie Handelsblatt. Factura a crescut cu 20% în ultimul an.

(sursa: Mediafax)