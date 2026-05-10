Maratonul Londrei 2027 spulberă recordurile: 1,8% din populația Marii Britanii s-a înscris în cursă

Din întreaga lume au aplicat 1.338.544 de oameni pentru ediția de anul viitor a maratonului, spre deosebire de cei 1.133.813 participanți de la ediția precedentă, reprezentând o creștere de 18%.



''Această înscriere uluitoare de participanți face din maratonul de la Londra cel mai căutat de pe glob'', a spus Hugh Brasher, director executiv al London Marathon Events.



''Nimic nu se apropie cât de cât de acesta. Misiunea noastră este să inspirăm oamenii din fiecare vârstă și abilitate să fie activi, iar acest numere extraordinare arată interesul masiv și impactul maratonului de la Londra'', a adăugat Brasher.



Rezultatele tragerii la sorți pentru cursa din 25 aprilie 2027 vor fi anunțate în iulie.



Organizatorii încă se gândesc asupra posibilității desfășurării cursei pe durata a două zile, sâmbăta și duminica.



Maratonul de la Londra din 2026 a bătut recordul privind cel mai mare număr de oameni care au terminat cursa, respectiv 59.830.



Kenyanul Sabastian Sawe a stabilit un record mondial, cu un timp sub două ore, iar etiopiana Tigst Assefa și-a apărat cu succes titlul depășind propriul său record mondial. AGERPRES