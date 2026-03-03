Marco Rubio anunță că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul SUA din Dubai

Secretarul de Stat al SUA a confirmat incidentul din Dubai. El a spus că angajații consulatului american din Dubai nu au fost răniți și a dat vina pe „regimul terorist” din Iran.

„Am aflat că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul din Dubai, toți cei care lucrează pentru noi sunt în siguranță (...) sediile sunt atacate în mod direct de un regim terorist”, a declarat Marco Rubio.

Biroul de presă al autorităților din Dubai a anunțat că nu au fost raportate victime în urma incidentului din apropierea consulatului SUA.

„Autoritățile din Dubai au confirmat că un incendiu rezultat în urma unui incident legat de drone din apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes. Echipele de urgență au răspuns imediat. Nu au fost raportate victime”, a declarat biroul de presă pe o rețea de socializare.

(sursa: Mediafax)