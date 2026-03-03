x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Marco Rubio anunță că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul SUA din Dubai

Marco Rubio anunță că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul SUA din Dubai

de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   22:44
Marco Rubio anunță că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul SUA din Dubai
Sursa foto: Hepta/ El a spus că angajații consulatului american din Dubai nu au fost răniți

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul american din Dubai. Toți sunt în siguranță, a pus Rubio.

Secretarul de Stat al SUA a confirmat incidentul din Dubai. El a spus că angajații consulatului american din Dubai nu au fost răniți și a dat vina pe „regimul terorist” din Iran.

„Am aflat că o dronă a lovit o parcare de lângă consulatul din Dubai, toți cei care lucrează pentru noi sunt în siguranță (...) sediile sunt atacate în mod direct de un regim terorist”, a declarat Marco Rubio.

Biroul de presă al autorităților din Dubai a anunțat că nu au fost raportate victime în urma incidentului din apropierea consulatului SUA.

„Autoritățile din Dubai au confirmat că un incendiu rezultat în urma unui incident legat de drone din apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes. Echipele de urgență au răspuns imediat. Nu au fost raportate victime”, a declarat biroul de presă pe o rețea de socializare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: drona Dubai marco rubio
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri