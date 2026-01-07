Marco Rubio se va întâlni săptămâna viitoare cu oficiali danezi pe tema Groenlandei

Declarațiile lui Rubio, făcute în Congresul Statelor Unite, vin în contextul în care administrația Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, scrie BBC.

El a fost întrebat de ce administrația americană nu a acceptat solicitarea Danemarcei pentru o discuție despre insulă. „Mă voi întâlni cu ei săptămâna viitoare”, a răspuns Rubio.

Trump a afirmat că Groenlanda este vitală pentru securitatea Statelor Unite. Danemarca susține că un atac ar pune capăt alianței militare NATO.

„Dacă președintele identifică o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite, fiecare președinte are opțiunea de a o aborda prin mijloace militare. În calitate de diplomat, ceea ce sunt acum și ceea ce facem noi, preferăm întotdeauna să rezolvăm problema în alte moduri, inclusiv în Venezuela”, le-a declarat Rubio reporterilor.

Anterior în cursul zilei, ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a declarat că Rubio „a exclus posibilitatea unei invazii” a Groenlandei, într-o convorbire telefonică purtată cu acesta.

Administrația președintelui Donald Trump analizează „o gamă de opțiuni” pentru a aduce Groenlanda sub control american, iar folosirea armatei SUA „este mereu o opțiune” la dispoziția comandantului suprem, a transmis, marți, Casa Albă.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susținut că „achiziționarea Groenlandei” reprezintă o „prioritate de securitate națională” pentru Statele Unite, invocând necesitatea de a descuraja Rusia și China în regiunea arctică.

